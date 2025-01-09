洛杉磯山火｜增至5死逾千棟屋焚毀　拜登取消出訪意大利(更新)

美國加州洛杉磯縣的山火在強風和乾燥天氣下持續焚燒，增至最少5人死亡，數十人受傷，包括荷里活明星在內10多萬人被迫撤離，至少1,100棟房屋損毀，接近30萬戶停電。消防派出超過1,500人撲救，火勢至今仍然未被包圍。洛杉磯市長Karen Bass宣布洛杉磯市進入緊急狀態。

白宮宣布，總統拜登取消前往意大利的訪問，希望專注於指導聯邦政府應對山火。按原定計劃，拜登由當地星期五起訪問意大利，會見教宗方濟各和意大利總理梅洛尼。拜登早前在洛杉磯會見救災的警察、消防和應急人員，並批准加州重大災難的聲明，他強調聯邦政府會盡力協助。