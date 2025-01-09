洛杉磯山火｜增至5死逾千棟屋焚毀　拜登取消出訪意大利(更新)

美國加州洛杉磯縣的山火在強風和乾燥天氣下持續焚燒，增至最少5人死亡，數十人受傷，包括荷里活明星在內10多萬人被迫撤離，至少1,100棟房屋損毀，接近30萬戶停電。消防派出超過1,500人撲救，火勢至今仍然未被包圍。洛杉磯市長Karen Bass宣布洛杉磯市進入緊急狀態。
白宮宣布，總統拜登取消前往意大利的訪問，希望專注於指導聯邦政府應對山火。按原定計劃，拜登由當地星期五起訪問意大利，會見教宗方濟各和意大利總理梅洛尼。拜登早前在洛杉磯會見救災的警察、消防和應急人員，並批准加州重大災難的聲明，他強調聯邦政府會盡力協助。
山火燒毀的面積已達56平方公里，相當於半個三藩市。由於洛杉磯風勢強勁，加上水源不足，令撲救工作變得困難。山火席捲有許多荷李活明星和政商名流聚居、在靠近海灘的「太平洋斷崖」(Pacific Palisades)豪宅區，房價中位數為 450 萬美元，多位荷里活名人，包括《真實謊言》的Jamie Lee Curtis、於《星球大戰》系列中飾演「天行者」的麥克咸美(Mark Hamill)等聚居當地。
James Woods講述山火逼近撤離過程
曾經出演《密西西比謀殺案》(Ghosts of Mississippi)的演員James Woods周三(8日)上載山火逼近住所的片段。 他接受美國有線電視新聞網(CNN)受訪時表示：「火災剛發生時，我們正好位於火災的中心，現場一片混亂，猶如置身地獄一般。我們周圍的每所房子都著火了。」並講述在撤離時如何幫助一名老鄰逃生。
美國總統拜登聽取官員匯報救火進度，他承諾聯邦政府會全力提供協助。加州州長Gavin Newsom周二(7日)親赴洛杉磯地區視察災情，宣布加州進入緊急狀態，並指示國民警衛軍及消防員到洛杉磯參與撲救。洛杉磯市長Karen Bass也宣布洛杉磯市進入緊急狀態。
Leaving pic.twitter.com/yJDQ8xIhbI— James Woods (@RealJamesWoods) January 7, 2025