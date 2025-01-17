洛杉磯山火｜奧斯卡屢傳取消　主辦方重申3月2日照常頒獎

奧斯卡主辦方強調「頒獎典禮不會取消」。（圖／翻攝自奧斯卡獎官網）

美國洛杉磯7日發生山火，超過15萬人緊急撤離，許多荷里活明星的家也慘遭波及，而奧斯卡獎受到山火影響，入圍名單公布日期多次延後，更傳出可能取消；對此，主辦方則表示：「頒獎典禮不會取消。」

奧斯卡獎受到洛杉磯山火影響，原定入圍名單將於1月17日公布，目前已經兩度延期，宣布將於1月23日線上舉行，不料，近日又傳出，因為山火造成巨大災難，頒獎典禮可能會面臨96年來史上首次被取消；據外媒報道，主辦方則明確表態「頒獎典禮不會取消」，3月2日照常舉行頒獎典禮。