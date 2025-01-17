洛杉磯山火｜奧斯卡屢傳取消　主辦方重申3月2日照常頒獎

美國洛杉磯7日發生山火，超過15萬人緊急撤離，許多荷里活明星的家也慘遭波及，而奧斯卡獎受到山火影響，入圍名單公布日期多次延後，更傳出可能取消；對此，主辦方則表示：「頒獎典禮不會取消。」
奧斯卡獎受到洛杉磯山火影響，原定入圍名單將於1月17日公布，目前已經兩度延期，宣布將於1月23日線上舉行，不料，近日又傳出，因為山火造成巨大災難，頒獎典禮可能會面臨96年來史上首次被取消；據外媒報道，主辦方則明確表態「頒獎典禮不會取消」，3月2日照常舉行頒獎典禮。
董事會有4人居所被焚毀
主辦方表示，典禮自舉辦以來不曾取消，即使是在新冠疫情時，也僅是延後舉辦，由於目前董事會有4名人員的家遭到山火焚毀，所以提名投票時間延長，提名名單公布才因此延後；而奧斯卡提名午宴原定2月10日舉行，則是確定取消，奧斯卡科學與技術獎原定2月18日頒發也將推遲，新日期暫未宣布。
事實上，洛杉磯日前燃起6處山火，目前已造成至少27人死亡、上萬棟房屋損毀，數十萬人流離失所，其中，高級住宅區「帕西菲克帕利塞茲」（Pacific Palisades）災情最嚴重，許多名人的豪宅都被大火吞噬，包括《真實謊言》的Jamie Lee Curtis、於《星球大戰》系列中飾演「天行者」的麥克咸美(Mark Hamill)等聚居當地。
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