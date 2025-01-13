洛杉磯山火｜富豪聘「私人消防員」專救自己屋捱轟 時薪逾15000港元

美國加州洛杉磯山火截至本港時間周一增至24人死亡，乾燥及強風天氣料將維持多3天，目前已有逾2萬公頃土地被焚。其重災區之一的太平洋帕利塞茲，僅約10%火勢受控。外媒指當地有富豪不惜以時薪2,000美元(約1.56萬港元)，甚至「無上限」金錢，聘用「私人消防員」替自己大宅的滅火，引發爭議。
美國《紐約郵報》報道，加州向來有人私營消防公司幫手滅火，但過去通常是由中央及地方政府外判撲滅山火，近年則開始提供「傳召傳到」服務，部分公司索價達每小時2,000美元。
洛杉磯山火情況︰
洛杉磯山火｜富豪「多少也願付」聘私人消防員捱轟
今次山火發生後，有當地記者留意到有個別大屋受特別照顧，相信是聘用了私人消防公司。但隨著數以萬計居民被迫逃離，富豪聘用私人消防員的行為開始引來批評。
其中房地產投資大亨Keith Wasserman日前在社交平台發文說「多少也願付」(will pay any amount)來尋找私人消防員保護自己的家，引起網民炮轟，認為他的家人已經疏散，他還想有私人消防員冒險去救他「肯定已買保險」的大宅，「你是否暗示，本來能拯救生命的資源(即使是「私人」消防員)應去救你的房子，因為你有錢，而成千上萬的人正在試圖疏散？」有人認為私人消防員為富豪救火，等於能幫政府救人的資源減少，亦可能分薄水源。