洛杉磯山火｜富豪聘「私人消防員」專救自己屋捱轟 時薪逾15000港元

美國加州洛杉磯山火截至本港時間周一增至24人死亡，乾燥及強風天氣料將維持多3天，目前已有逾2萬公頃土地被焚。其重災區之一的太平洋帕利塞茲，僅約10%火勢受控。外媒指當地有富豪不惜以時薪2,000美元(約1.56萬港元)，甚至「無上限」金錢，聘用「私人消防員」替自己大宅的滅火，引發爭議。

美國《紐約郵報》報道，加州向來有人私營消防公司幫手滅火，但過去通常是由中央及地方政府外判撲滅山火，近年則開始提供「傳召傳到」服務，部分公司索價達每小時2,000美元。