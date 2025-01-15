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國際
2025-01-15 14:45:15

洛杉磯山火｜山火起火一刻曝光 青年驚險逃命 影片PO網反被懷疑放火(有片)

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青年拍下「帕利塞茲大火」(Palisades Fire)在骷髏石(Skull Rock)最初起火的情況。(互聯網)

青年拍下「帕利塞茲大火」(Palisades Fire)在骷髏石(Skull Rock)最初起火的情況。(互聯網)

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美國一名青年在社交網上傳洛杉磯山火發生初期的影片，讓山上起火不久的瞬間曝光，影片受到關注，累計觀看次數逾840萬，但有網民懷疑貼文者有縱火之嫌。

青年：我們在逃命

24歲的奧倫(Beni Oren)在洛杉磯「帕利塞茲大火」(Palisades Fire)發生翌日，即本月8日，在社交平台「X」發布數段在行山徑附近拍攝的影片，顯示山火剛發生不久的情況，他與4名朋友快跑逃離，留言「我們是在逃命」。

山火於本月7日發生至今，太平洋帕利塞茲(Pacific Palisades)地區火場面積近93萬公頃，逾5,000幢房屋燒毀，起火原因有待調查，奧倫這些拍到山火初期的影片曝光，即引發熱議。

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青年越野跑時目擊起火

奧倫接受《洛杉磯時報》訪問稱，拍片當天，他與4個朋友到山上越野跑，早上大約10時抵達骷髏石(Skull Rock)，隨後在附近的一塊大石上打坐冥想，期間朋友說聞到起火味。他們睜開眼睛就看到火焰在山脊燃燒，無法清楚看到起火點。火焰約高3米，距離他們約30米，「我們差點就死了，也受到很大的心理創傷」。

青年拍到遠處山脊有火焰在燃燒。(互聯網) 火勢在山脊蔓延。(互聯網) 山上遠處冒出濃煙。(互聯網) 山火在後方，青年拔足狂奔。(互聯網) 青年逃跑，回頭看看火勢。(互聯網) 青年貼上影片，說他們遇上山火，是要逃命。(互聯網)

荷李活演員要求認人

奧倫說，更難過的是，他的貼文招來多方指責，他和朋友成了調查對象。有網民說，「調查這幾個在起火點附近的孩子」，荷李里演員Rob Schneider也轉發貼文，說「請幫忙認人」。

青年呼冤

被懷疑縱火，奧倫呼冤說，自己就住在附近的馬利布，有一幢房子燒毀，「我在馬利布長大的，為甚麼要放火？如果是我做的，為甚麼還要把影片貼上網？如果你知道這些，你就知道這些質疑很不合理」。

奧倫感嘆，經歷這一切已經很難過，還要面對網民的不合理懷疑，真的很糟糕。

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