洛杉磯山火｜山火起火一刻曝光 青年驚險逃命 影片PO網反被懷疑縱火(有片)

美國一名青年在社交網上傳洛杉磯山火發生初期的影片，讓山上起火不久的瞬間曝光，影片受到關注，累計觀看次數逾840萬，但有網民懷疑貼文者有縱火之嫌。
青年：我們在逃命
24歲的奧倫(Beni Oren)在洛杉磯「帕利塞茲大火」(Palisades Fire)發生翌日，即本月8日，在社交平台「X」發布數段在行山徑附近拍攝的影片，顯示山火剛發生不久的情況，他與4名朋友快跑逃離，留言「我們是在逃命」。
山火於本月7日發生至今，太平洋帕利塞茲(Pacific Palisades)地區火場面積近93萬公頃，逾5,000幢房屋燒毀，起火原因有待調查，奧倫這些拍到山火初期的影片曝光，即引發熱議。
青年越野跑時目擊起火
奧倫接受《洛杉磯時報》訪問稱，拍片當天，他與4個朋友到山上越野跑，早上大約10時抵達骷髏石(Skull Rock)，隨後在附近的一塊大石上打坐冥想，期間朋友說聞到起火味。他們睜開眼睛就看到火焰在山脊燃燒，無法清楚看到起火點。火焰約高3米，距離他們約30米，「我們差點就死了，也受到很大的心理創傷」。
荷李活演員要求認人
奧倫說，更難過的是，他的貼文招來多方指責，他和朋友成了調查對象。有網民說，「調查這幾個在起火點附近的孩子」，荷李里演員Rob Schneider也轉發貼文，說「請幫忙認人」。
青年呼冤
被懷疑縱火，奧倫呼冤說，自己就住在附近的馬利布，有一幢房子燒毀，「我在馬利布長大的，為甚麼要放火？如果是我做的，為甚麼還要把影片貼上網？如果你知道這些，你就知道這些質疑很不合理」。
奧倫感嘆，經歷這一切已經很難過，還要面對網民的不合理懷疑，真的很糟糕。
#cawx palisades fire right after it started pic.twitter.com/wg7NDsmcVo— Beni Oren (@BeniOren1) January 8, 2025
My friends and I got ambushed by the palisades fire soon after it started. We hiked up to skull rock and smelled smoke as we were hanging. We quickly had to run for our lives. #fire #cawx #palisadesfire pic.twitter.com/lmwz4n5AT4— Beni Oren (@BeniOren1) January 8, 2025