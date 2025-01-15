洛杉磯山火｜山火起火一刻曝光 青年驚險逃命 影片PO網反被懷疑縱火(有片)

美國一名青年在社交網上傳洛杉磯山火發生初期的影片，讓山上起火不久的瞬間曝光，影片受到關注，累計觀看次數逾840萬，但有網民懷疑貼文者有縱火之嫌。

青年：我們在逃命

24歲的奧倫(Beni Oren)在洛杉磯「帕利塞茲大火」(Palisades Fire)發生翌日，即本月8日，在社交平台「X」發布數段在行山徑附近拍攝的影片，顯示山火剛發生不久的情況，他與4名朋友快跑逃離，留言「我們是在逃命」。

山火於本月7日發生至今，太平洋帕利塞茲(Pacific Palisades)地區火場面積近93萬公頃，逾5,000幢房屋燒毀，起火原因有待調查，奧倫這些拍到山火初期的影片曝光，即引發熱議。