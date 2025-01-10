洛杉磯山火｜市長被指大削消防預算釀禍 兼無視災前預警

美國加州洛杉磯遭遇嚴重山火，洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）第一時間不但人不在國內，在隨後面對記者提問關於刪除消防預算一事時還閃爍其詞，荒腔走版的應對也引發外界抨擊。 洛杉磯在本月8日爆發山火災情，多起大火同時延燒，其中以帕西菲克帕利塞茲Pacific Palisades）最為嚴重，受災面積超過 15,800 英畝，加州所有消防資源幾乎耗盡，再加上強風助長火勢，使得山火始終無法有效得到控制，多達上千棟房屋被燒毀、疏散超過15萬人，就連名人居住的高級社區和荷里活知名地標都無法倖免於難。

出席迦納總統就職典禮 就在洛杉磯陷入絕境之時，市長巴斯人正在非洲迦納參加總統馬哈馬（John Mahama）的就職典禮，雖然她立刻趕回國，仍被不少民眾炮轟。 不過巴斯就算坐鎮洛杉磯，似乎也無法妥善處理這次的災情。8日她在記者會上接受記者提問時，一名記者問道：「在大火發生後我們趕到現場，但幾個小時過去了都沒有看到任何消防車或官員，民眾必需自己指揮交通並試圖維持秩序，當時您不在國內，可以告訴我們為什麼市府沒有做好準備，也沒有迅速反應呢？」

對此，巴斯沒有回答，而是轉移話題說：「現在我們必須保護生命，我們必須拯救生命，我們必須拯救家園。請放心，當這一切結束後，當我們安全了，當生命和家園得到拯救時，我們絕對會進行評估，看看哪些措施奏效了，哪些措施沒有奏效，並予以糾正或追究責任。」

大砍1,700萬美元 而現在外界質疑她大砍1,700萬美元（約1.32億港元）消防預算，導致大火一發不可收拾。巴斯駁斥這項說法，閃爍其詞地說她認為這些削減沒有對山火的處理產生影響。 但據美媒報道，洛杉磯消防局局長克勞利（Kristin Crowley）幾周前就曾在一份備忘錄中警告巴斯，預算削減「嚴重限制了消防部門準備、訓練和應對包括山火在內的大規模緊急情況的能力」 。

對於需要協助的災民，巴斯則叫大家上網自己尋找資訊，但卻連政府的緊急網址都唸不出來，讓民眾更加火大。除此之外，現在許多人還認為巴斯在火災發生前沒有確實做好防災職責，因為事前幾天就發布了警告，警告稱聖塔安娜風（Santa Ana winds，當地季節性乾旱強風）將非常危險，發生嚴重山火的可能性也會增加，但市府卻仍然沒有任何作為。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

Mayor Karen Bass literally just read the words "URL" off her script during the press conference instead of the emergency website for the victims of the fire.



I think we have a new winner for most incompetent politician in America. pic.twitter.com/KIQfIVCWZB — Greg Price (@greg_price11) January 9, 2025