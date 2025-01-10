洛杉磯山火｜市長被指大削消防預算釀禍　兼無視災前預警

美國加州洛杉磯遭遇嚴重山火，洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）第一時間不但人不在國內，在隨後面對記者提問關於刪除消防預算一事時還閃爍其詞，荒腔走版的應對也引發外界抨擊。
洛杉磯在本月8日爆發山火災情，多起大火同時延燒，其中以帕西菲克帕利塞茲Pacific Palisades）最為嚴重，受災面積超過 15,800 英畝，加州所有消防資源幾乎耗盡，再加上強風助長火勢，使得山火始終無法有效得到控制，多達上千棟房屋被燒毀、疏散超過15萬人，就連名人居住的高級社區和荷里活知名地標都無法倖免於難。
出席迦納總統就職典禮
就在洛杉磯陷入絕境之時，市長巴斯人正在非洲迦納參加總統馬哈馬（John Mahama）的就職典禮，雖然她立刻趕回國，仍被不少民眾炮轟。
不過巴斯就算坐鎮洛杉磯，似乎也無法妥善處理這次的災情。8日她在記者會上接受記者提問時，一名記者問道：「在大火發生後我們趕到現場，但幾個小時過去了都沒有看到任何消防車或官員，民眾必需自己指揮交通並試圖維持秩序，當時您不在國內，可以告訴我們為什麼市府沒有做好準備，也沒有迅速反應呢？」
對此，巴斯沒有回答，而是轉移話題說：「現在我們必須保護生命，我們必須拯救生命，我們必須拯救家園。請放心，當這一切結束後，當我們安全了，當生命和家園得到拯救時，我們絕對會進行評估，看看哪些措施奏效了，哪些措施沒有奏效，並予以糾正或追究責任。」
大砍1,700萬美元
而現在外界質疑她大砍1,700萬美元（約1.32億港元）消防預算，導致大火一發不可收拾。巴斯駁斥這項說法，閃爍其詞地說她認為這些削減沒有對山火的處理產生影響。
但據美媒報道，洛杉磯消防局局長克勞利（Kristin Crowley）幾周前就曾在一份備忘錄中警告巴斯，預算削減「嚴重限制了消防部門準備、訓練和應對包括山火在內的大規模緊急情況的能力」 。
對於需要協助的災民，巴斯則叫大家上網自己尋找資訊，但卻連政府的緊急網址都唸不出來，讓民眾更加火大。除此之外，現在許多人還認為巴斯在火災發生前沒有確實做好防災職責，因為事前幾天就發布了警告，警告稱聖塔安娜風（Santa Ana winds，當地季節性乾旱強風）將非常危險，發生嚴重山火的可能性也會增加，但市府卻仍然沒有任何作為。
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