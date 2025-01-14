洛杉磯山火｜救完人救火 外科醫生拿起消防喉拯救了一條街住屋

62歲的Chester Griffiths剛做完一場腦部手術，便急急腳駕車往位於海邊的住屋救火。猶如荷李活電影，告知兒子及其他街坊救火計劃後，他便與兒子和一名鄰居全力拯救他們寓所。經過4天5夜努力，他們成功保護了6間房屋免遭火舌吞噬。他們3個男人拿著消防喉和鏟，戴上N95面罩，控制火勢蔓延，創造了很多人眼裡的奇跡。

洛杉磯山火｜山火餘燼如壘球般大 20分鐘已點燃兩間屋

報道指，Griffiths已為可能發生的山火準備了多年，演練山火發生時怎樣做，又準備好消防喉，豈料預想成真。正當其中一個火場「帕利塞茲大火」(Palisades Fire)摧毀數以千計房屋時，他與鄰居拒絕低頭，即使當時風速達颶風級，將如壘球般大的山火餘燼吹到各處飄落，20分鐘已點燃兩間房屋。事發在上周三晚，當時周圍的房屋已燒毀，Griffiths的鄰居稱，「我已開始收拾好一切到車裡，但之後決定絕不會讓屋子燒掉。」他指，如果沒有留下來，好肯定他們的屋子會燒成灰燼。

洛杉磯山火｜安排好退路到海中

他形容當時情況像沒有結束的盡頭，是他們遇過最可怕的一刻。3人跳到附近的屋頂向火焰噴水，用沙將地面的火種撲熄，好幾次遭強風吹倒。在片段中，可見一建築物火光熊熊，他們在旁邊房子的二樓射水，可聽到Griffiths稱，他們需要直升機投水彈，並向消防隊長請求，但對方稱，所有直升機和定翼機已停飛。他們只好走回樓上靠自己射水，以及一隊消防員和他們的水炮協助。兩子之父的Griffiths堅稱當時無感到害怕，他是一名外科醫生，就像從醫般做好訓練和準備便毋須害怕。他們已安排好退路，一旦失守，便撐滑水板到海中。Griffiths的兒子稱，這是父親領導有功，他一直以來都做好準備。