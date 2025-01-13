洛杉磯山火︱火場焚毀面積比兩個曼克頓還大　收容所接收逾400隻動物(有片)

美國加州洛杉磯山火持續，山火至今造成最少24人死亡，多人下落不明，當地火場在過去24小時再增加多1000公頃，至今已焚燒逾2萬公頃土地，相當於兩個多曼哈頓般大，不過只有約一成面積受控。當地一動物收容組織對外表示，機構目前已收留了逾400隻動物，許多動物身上都有被火燒傷的傷勢，希望善心民眾能幫忙提供物資。
綜合報道，加州帕薩迪納市(Pasadena)的動物收容機構Pasadena Humane在社交平台Facebook上表示，由於野火肆虐造成逾10萬民眾撤離，他們目前已經幫忙收容了400隻因為野火失去家園的動物。收容機構表示，許多動物被火燒或受傷，牠們目前正在收容所的加護病房中接受治療，收容所急切需要為動物們提供更多止痛藥、傷口護理、輸液和氧氣。
收容所籲飼主撤離盡量帶同所養的寵物
從收容所分享的貼文中可看到，需要接受治療的動物包括寵物狗狗、家貓、鳥類，甚至初生狼，以及許多野生動物，牠們身上都有被火燒的痕跡。收容所除了希望大眾能夠幫忙捐贈物資，同時發文提醒所有飼主，如因為野火撤離時請盡量帶著所養的寵物，不要把寵物放走或留在原地，目前他們正在與加州其他動物收容所合作，希望能將比較健康的動物轉移到他處，以清出空間來容納更多需要治療的動物。