洛杉磯山火︱火場焚毀面積比兩個曼克頓還大　收容所接收逾400隻動物(有片)

美國加州洛杉磯山火持續，山火至今造成最少24人死亡，多人下落不明，當地火場在過去24小時再增加多1000公頃，至今已焚燒逾2萬公頃土地，相當於兩個多曼哈頓般大，不過只有約一成面積受控。當地一動物收容組織對外表示，機構目前已收留了逾400隻動物，許多動物身上都有被火燒傷的傷勢，希望善心民眾能幫忙提供物資。

綜合報道，加州帕薩迪納市(Pasadena)的動物收容機構Pasadena Humane在社交平台Facebook上表示，由於野火肆虐造成逾10萬民眾撤離，他們目前已經幫忙收容了400隻因為野火失去家園的動物。收容機構表示，許多動物被火燒或受傷，牠們目前正在收容所的加護病房中接受治療，收容所急切需要為動物們提供更多止痛藥、傷口護理、輸液和氧氣。