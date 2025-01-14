洛杉磯山火｜男子家被燒成廢墟　驚見愛犬奇蹟生還激動團聚(有片)

美國加州洛杉磯山火焚毀多人家園，導致大量居民無家可歸，甚至痛失所愛。然而，在這場被稱為帕利塞茲大火(Palisades Fire)的災難中也有令人感動的一幕。一名男子因疏散令下達時正在外面工作，來不及回家拯救愛犬，5日後他回家驚見寓所已被燒成廢墟，就在他以為失去一切時，竟發現愛犬奇蹟活著，當場抱起痛哭團聚。

綜合報道，居住在當地的男子Casey Colvin在山火爆發時，因在外工作，他試圖返家帶走愛犬Oreo時，卻被迫撤離至安全地帶。直至火勢過後5日，Casey返回已成廢墟的寓所，嘗試尋找失蹤的Oreo，但一無所獲，正當他以為失去一切的時候，卻在鄰居家的大閘後發現牠的蹤影，立即呼喚牠。Oreo亦認出主人，立刻擺著尾巴越過大閘，回到Casey身邊。