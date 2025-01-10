洛杉磯山火｜網紅闖災場開心自拍惹公憤　被轟「腦袋有病」

美國加州洛杉磯（Los Angeles）近日發生多宗山火，乾燥天氣加上強風助長下，火勢一發不可收拾，傳出至少5人不幸喪命，怎料在這場天災肆虐之際，竟有一群男女在火災現場開心自拍，引起外界撻伐。

綜合《GB新聞》、《每日郵報》等外媒報道，位於洛杉磯市的高檔住宅區「帕西菲克帕利塞茲」（Pacific Palisades）近日爆發嚴重山火，上千棟建築物遭大火吞噬，儘管當局出動大批消防人員全力灌救，但至今仍有4處山火失控狂燒，加州政府也緊急疏散逾15萬人。