洛杉磯山火｜網紅闖災場開心自拍惹公憤　被轟「腦袋有病」

美國加州洛杉磯（Los Angeles）近日發生多宗山火，乾燥天氣加上強風助長下，火勢一發不可收拾，傳出至少5人不幸喪命，怎料在這場天災肆虐之際，竟有一群男女在火災現場開心自拍，引起外界撻伐。
綜合《GB新聞》、《每日郵報》等外媒報道，位於洛杉磯市的高檔住宅區「帕西菲克帕利塞茲」（Pacific Palisades）近日爆發嚴重山火，上千棟建築物遭大火吞噬，儘管當局出動大批消防人員全力灌救，但至今仍有4處山火失控狂燒，加州政府也緊急疏散逾15萬人。
「每所房子都着火了」
由於該地為豪宅區，有不少名人都居住在此，包括《真實謊言》的Jamie Lee Curtis、於《星球大戰》系列中飾演「天行者」的麥克咸美(Mark Hamill)等聚居當地。《密西西比謀殺案》（Ghosts of Mississippi）的演員James Woods更接受CNN訪問，講述撤離時情況並提到「我們周圍的每所房子都着火了。」
除了災區陷入火海外，現場一幕也燃起民眾心中怒火，多名網紅不僅不顧自身安危闖入疏散區域，還把災禍當有趣，一群人硬是將「火場當背景」興奮地燦笑合影，畫面流出後，網友紛紛狂轟：「這些人腦袋都有病！」；「一群蠢驢」；「社交媒體導致他們腦死」；「這些社會害蟲已經病了，他們接下來要幹嘛？跟死人合照嗎？」；「如果這些人不存在，世界會更好」。
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