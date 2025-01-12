洛杉磯山火︱美國游泳名將霍爾失10面奧運獎牌包括5金 山火瞬間燒至來不及取走

除了荷李活明星和名人，不少運動界人物也在洛杉磯山火中失去家園。美國游泳名將霍爾(Gary Hall Jr.)更失去了他畢生游泳的「成就」——所有獎牌，包括10面奧運獎牌，當中5枚是金牌。

霍爾稱，見到火從山上燒下來，以為還有時間，先將一幅畫和另一樣物品放進車裡。但跑向屋再拿其他物品時，山火熾熱的餘燼如雨從天空落下，「那刻知道已沒有時間了，餘燼落在我周圍的屋頂上，決定要走了」。他指那些獎牌在距離70呎的睡房衣櫃內，沒有時間去拿，火勢在3分鐘內已燒向他。霍爾指那是艱難決定，那是他努力一生的成就，得獎的回憶雖在腦裡，但獎牌已沒有了。