洛杉磯山火︱美國游泳名將霍爾失10面奧運獎牌包括5金 山火瞬間燒至來不及取走

除了荷李活明星和名人，不少運動界人物也在洛杉磯山火中失去家園。美國游泳名將霍爾(Gary Hall Jr.)更失去了他畢生游泳的「成就」——所有獎牌，包括10面奧運獎牌，當中5枚是金牌。
霍爾稱，見到火從山上燒下來，以為還有時間，先將一幅畫和另一樣物品放進車裡。但跑向屋再拿其他物品時，山火熾熱的餘燼如雨從天空落下，「那刻知道已沒有時間了，餘燼落在我周圍的屋頂上，決定要走了」。他指那些獎牌在距離70呎的睡房衣櫃內，沒有時間去拿，火勢在3分鐘內已燒向他。霍爾指那是艱難決定，那是他努力一生的成就，得獎的回憶雖在腦裡，但獎牌已沒有了。
洛杉磯山火︱「即使走到山腳仍不安全」
回想當時情況，霍爾指，即使駕車到山腳，仍感到不安全，其他人卻站在周圍拍片，完全沒有察覺危險臨近。他駛往Palisades Village，較山火早一步抵達，卻瞬間陷入混亂。他是首批從山上逃到那裡的人，那裡有託兒所、幼稚園和小學，而且還在上課，平靜的社區突然陷入慌亂，「人們尖叫，汽車駛上行人道，試想像絕望的家長試圖盡快到學校接回孩子到安全地方」。
霍爾在1996年、2000年和2004年代表美國出戰奧運，贏得10面獎牌，分別為5金、3銀和2銅，並在世界錦標賽贏得3金3銀。