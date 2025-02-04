洛杉磯山火｜美國男逃過山火後回家執屋　驚見238kg大野熊

美國洛杉磯野火讓許多民眾痛失家園，日前一名男子返回家中時，發現一隻重達238kg的大熊竟住在他住家底下的爬行空間中，而且難以驅離。
男子重回家園收拾發現驚人巨獸
據《CBS NEWS》等美媒綜合報道，41歲洛杉磯男子阿爾比德(Samy Arbid)居住的社區，前陣子遭伊頓大火狂襲，在大火過後，他重回家園收拾，卻發現家中多了一隻驚人的巨獸。
他表示，「我們在房屋下面的爬行空間，放置了一個帶燈門鈴監視器，結果發現下面有一隻大熊。」
阿爾比德猜測，這隻熊應該是被大火燒到無處可逃，被迫躲進他家的地下空間，「我認為應該整個火災期間，熊都是待在那裡面，牠看起來很害怕」，後來才知道，這隻熊其實常在社區附近閒晃，有居民為牠取了貝瑞（Berry）的名字。
終靠美食引熊出洞
但阿爾比德拿這隻龐然大物沒任何辦法，因為牠重約238kg，且占據地下空間，讓南加州天然氣公司的工作人員無法靠近，沒辦法順利恢復天然氣供應。
也因熊太大隻，無法對牠安全施行麻醉。
最後大家想出法子，去超市買了一些烤雞、沙丁魚、番茄醬、蘋果和花生醬，試圖以美食饗宴，誘使大野熊爬出地下空間。
最後大野熊真的抵擋不了誘惑，享用完被野生動物機構並轉移。後來還被戴上GPS項圈，野放回安吉利斯國家森林公園（Angeles National Forest）。
阿爾比德表示，「生物學家說這是他親眼見過的最大的熊。」
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