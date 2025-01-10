洛杉磯山火｜荷里活地標名勝受災　13萬人疏散致大塞車

美國加州洛杉磯近日山火持續肆虐，多處豪宅區、觀光熱點陷入火海，導致加州進入緊急狀態。當地時間1月9日，新增的「日落山火」（Sunset Fire）迅速蔓延至荷里活山（Hollywood Hills），波及人口密集區和多處著名地標，迫使13萬人撤離，場面如同災難片般真實而驚悚。 9日傍晚開始迅速擴散 根據報道，日落山火於9日傍晚5時30分開始迅速擴散，短短4小時內已燃燒超過60英畝（約24.3公頃）。荷里活山的魯尼恩峽谷（Runyon Canyon）下方住宅區湧現大批撤離車潮，主要幹道如日落大道（Sunset Boulevard）和荷里活大道（Hollywood Boulevard）交通大擠塞，不少駕車撤離的居民受困車流中，動彈不得。

這場大火對洛杉磯的標誌性地區造成威脅。受影響區域包括杜比劇院（Dolby Theater）、TCL中國戲院（TCL Chinese Theaters）、荷里活露天劇場（Hollywood Bowl）及歷史街區惠特利高地（Whitley Heights）等知名地標，部分建築已被燒毀。

核心區域仍處於燃燒狀態 截至周三晚間，火勢持續威脅荷里活山南部和西部區域，當局已對荷里活大道至冷水峽谷街（Coldwater Canyon Drive）一帶發布疏散命令，至少13萬人緊急撤離。洛杉磯郡消防局（LAFD）警告，峽谷內植被茂密，火勢在風力助長下難以控制。雖然風勢略有減弱，但餘燼殘塊隨風飄向山坡與住宅區，進一步擴大了火災範圍。