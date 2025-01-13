洛杉磯山火｜《華郵》：洛杉磯山火或元旦小山火死灰復燃所致

這場山火於本月7日發生，兩大火場之一的「帕利塞茲大火」(Palisades Fire)山火仍僅控制11%；伊頓(Eaton)山火約27%受控，其餘3處火場則已完全控制。《華郵》比對照片、影像、衛星圖片、消防員無線電通訊及目擊者證詞，研判帕利塞茲山火很可能是附近一場元旦山火的復燃。專家指出，在有風勢的條件下，已熄滅山火復燃的可能性不低。

美國加州洛杉磯山火造成災難性破壞，起火原因成為關注點。《華盛頓郵報》根據消防員無線電通話、目擊者證詞和衛星圖片等，推測很可能是元旦一場小山火復燃而引致。

在科羅拉多州、加州、夏威夷等地，熄滅山火復燃是一些山火災害的起因。但洛杉磯市消防局發言人直指，在已熄滅火場持續巡查，並非他們的工作範圍。

專家： 未熄盡山火可悶燒10天

報道指，元旦午夜，帕利塞茲社區東北部發生山火，火勢最初覆蓋約3至4英畝灌木叢，消防員到場。即使當時風勢相對較小，火勢蔓延不快，消防已迅速出動直升機灑水，仍花4小時才控制火勢。

錫拉丘兹大學(Syracuse University)地理及環境系榮譽教授班狄克斯(Jacob Bendix)指出，未熄盡山火在被風勢復燃前，可以悶燒長達10天。