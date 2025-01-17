洛杉磯山火｜47年藍色老車焦土中倖存　車主：如希望燈塔

美國加州洛杉磯山火肆虐，許多人家園毀於一旦，多人因此喪命。然而在一片被燒毀的廢墟中，一輛車齡47年的福斯士型（Volkswagen Type 2）藍色廂型車竟在大火中奇蹟倖存，為這場災難帶來了一絲希望。 根據《美聯社》，這輛1977年產、被命名為「Azul」（西班牙語「藍色」之意）的復古車輛，是前車主馬丁（Preston Martin）大學3年級時買下的。馬丁透露，他一開始還被母親特蕾西（Tracey Martin）斥責「浪費錢」，但馬丁稱要將其改裝成臨時住所以節省房租，而特蕾西也親自為其縫製車輛的窗簾。

為「Azul」被留在原地感到難過 去年夏天，馬丁將車子轉賣給了29歲的衝浪和滑板設計師韋恩勞布（Megan Weinraub）。火災發生前的1月5日，馬丁和韋恩勞布還開着「Azul」去衝浪。結束後，馬丁幫忙將車停在帕利塞茲大火（Palisades Fire）受災區的一處平地。 野火在2天後爆發，韋恩勞布只來得及帶着她的狗和些許狗糧倉促逃難。她為「Azul」被留在原地感到難過，但她說與那些失去家園或親人的人相比，這並不算甚麼。 不過，就在9日，韋恩勞布一位鄰居傳了一張照片給她，顯示「Azul」在焦土中仍完好。韋恩勞布說：「我嚇壞了，我當時在浴室，然後就尖叫起來。」