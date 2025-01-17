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2025-01-17 13:45:17

洛杉磯山火｜47年藍色老車焦土中倖存　車主：如希望燈塔

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洛杉磯山火｜47年藍色老車焦土中倖存　車主：如希望燈塔

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美國加州洛杉磯山火肆虐，許多人家園毀於一旦，多人因此喪命。然而在一片被燒毀的廢墟中，一輛車齡47年的福斯士型（Volkswagen Type 2）藍色廂型車竟在大火中奇蹟倖存，為這場災難帶來了一絲希望。

根據《美聯社》，這輛1977年產、被命名為「Azul」（西班牙語「藍色」之意）的復古車輛，是前車主馬丁（Preston Martin）大學3年級時買下的。馬丁透露，他一開始還被母親特蕾西（Tracey Martin）斥責「浪費錢」，但馬丁稱要將其改裝成臨時住所以節省房租，而特蕾西也親自為其縫製車輛的窗簾。

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為「Azul」被留在原地感到難過

去年夏天，馬丁將車子轉賣給了29歲的衝浪和滑板設計師韋恩勞布（Megan Weinraub）。火災發生前的1月5日，馬丁和韋恩勞布還開着「Azul」去衝浪。結束後，馬丁幫忙將車停在帕利塞茲大火（Palisades Fire）受災區的一處平地。

野火在2天後爆發，韋恩勞布只來得及帶着她的狗和些許狗糧倉促逃難。她為「Azul」被留在原地感到難過，但她說與那些失去家園或親人的人相比，這並不算甚麼。

不過，就在9日，韋恩勞布一位鄰居傳了一張照片給她，顯示「Azul」在焦土中仍完好。韋恩勞布說：「我嚇壞了，我當時在浴室，然後就尖叫起來。」

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「我從沒有因為一輛車而哭過」

她隨即聯繫馬丁，對方在得知消息後立即告訴母親特蕾西。特蕾西在簡訊中表示：「我從沒有因為一輛車而哭過。」這個奇蹟畫面很快在電視和網上流傳，馬丁激動表示：「這太酷了，這就像是希望的燈塔，周圍一切都被燒毀，但有一輛閃亮的藍色廂型車停在那裡」。

目前該社區仍未對公眾開放，韋恩勞布不知道何時才能被允許回到她的公寓與見到「Azul」。但對於這輛車的倖存能鼓舞許多人，兩人都感到非常興奮。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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