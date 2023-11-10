洛杉磯華婦疑遭丈夫分屍丟垃圾桶 同住父母也失蹤

洛杉磯市警察局周三（11月8日）拘捕一名男子，他涉嫌殺害中國籍妻子後，將其分屍丟進垃圾箱，與死者同住的中國籍父母也下落不明。
警方指11月6日晚有人報警在Tarzana居民房子外發現一個袋子，發現被肢解的屍體，但當警察趕到現場時，袋子消失不見。翌早一名露宿者在Encino一個垃圾箱旁邊發現碎屍。
當局經過辨認，碎屍身份為華裔女子李梅（Mei Li，音譯），他隨夫姓叫Mei Haskell。警方查看現場監控畫面後判斷，被害人丈夫、35歲的Samuel Haskell具有重大嫌疑，及後以謀殺罪將其拘捕，及後他獲准以200萬美元保釋。警方又在疑犯和死者共同居住的單位發現血跡等犯罪證據。
三兒子安全 交當局照顧
警方正在尋找與死者同住的父母，他們是72歲男子李高申（Gaoshen Li，音譯） 和64歲女子王彥翔（Yanxiang Wang，音譯）。至於死者及疑犯育有三名男孩，他們現時安全，已由當局安排由兒童和家庭服務部照顧。
鄰居早稱死者丈夫有問題 「他看起來不對勁」
有死者的鄰居表示，曾經死者夫妻參加家庭聚會，「對於她的丈夫(涉案)，我很震驚， 他看起來很不對勁，很奇怪。我一直對家人說，李梅的丈夫有問題。」