洛杉磯華婦疑遭丈夫分屍丟垃圾桶 同住父母也失蹤

洛杉磯市警察局周三（11月8日）拘捕一名男子，他涉嫌殺害中國籍妻子後，將其分屍丟進垃圾箱，與死者同住的中國籍父母也下落不明。

警方指11月6日晚有人報警在Tarzana居民房子外發現一個袋子，發現被肢解的屍體，但當警察趕到現場時，袋子消失不見。翌早一名露宿者在Encino一個垃圾箱旁邊發現碎屍。

當局經過辨認，碎屍身份為華裔女子李梅（Mei Li，音譯），他隨夫姓叫Mei Haskell。警方查看現場監控畫面後判斷，被害人丈夫、35歲的Samuel Haskell具有重大嫌疑，及後以謀殺罪將其拘捕，及後他獲准以200萬美元保釋。警方又在疑犯和死者共同居住的單位發現血跡等犯罪證據。