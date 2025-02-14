津巴布韋大巴超車逆線行駛　撞對頭卡車釀24死逾30傷

津巴布韋一輛滿載65名乘客的客運大巴，疑似為了超車高速逆線行駛，結果與一輛卡車正面對撞，造成24人死亡超過30人受傷。
客運車體像被炸過一樣
據美國《ABC NEWS》等外媒綜合報道，事發於13日上午8點，這輛客運大巴當時從津巴布韋首都哈拉雷（Harare）前往南部邊界小鎮貝特布里奇（Beitbridge），眼看就快抵達目的地，不料在公路收費站附近，司機為了超越前方車輛冒險逆線行駛，與迎面而來的卡車高速相撞。
據警方公布照片顯示，客運車體像被炸過一樣，出現數個大洞，車體已經扭曲變形。多名乘客在衝撞當時，也被甩飛到車外當場慘死，多具屍體橫躺在客運附近。而被撞的卡車也殘骸四散。
總統：國家級災難
據津巴布韋《先驅報》（The Herald）報道，貝特布里奇一名政府醫療官員表示，有17名乘客當場死亡、另外7人送醫後傷重不治，大多為頭部受到重創。還有至少30人受傷被送往醫院，當中12人性命垂危。
津巴布韋總統姆南加古瓦（Emmerson Mnangagwa）在這場重大車禍後，宣布這是一場國家級災難，並允諾國家將協助罹難者家屬舉辦葬禮。事實上，津巴布韋由於路況較差，加上許多司機為了增加收入而超載乘客或超速趕時間，導致當地交通事故頻傳。
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