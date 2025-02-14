津巴布韋大巴超車逆線行駛　撞對頭卡車釀24死逾30傷

津巴布韋一輛滿載65名乘客的客運大巴，疑似為了超車高速逆線行駛，結果與一輛卡車正面對撞，造成24人死亡超過30人受傷。

客運車體像被炸過一樣

據美國《ABC NEWS》等外媒綜合報道，事發於13日上午8點，這輛客運大巴當時從津巴布韋首都哈拉雷（Harare）前往南部邊界小鎮貝特布里奇（Beitbridge），眼看就快抵達目的地，不料在公路收費站附近，司機為了超越前方車輛冒險逆線行駛，與迎面而來的卡車高速相撞。

據警方公布照片顯示，客運車體像被炸過一樣，出現數個大洞，車體已經扭曲變形。多名乘客在衝撞當時，也被甩飛到車外當場慘死，多具屍體橫躺在客運附近。而被撞的卡車也殘骸四散。