津巴布韋8歲童誤闖獅子保護區　憑求生技能撐5天獲救

非洲南部國家津巴布韋的一名8歲男孩在野生動物園獨自生存5天，近日幸運獲救。據悉，該動物園裏約有40隻獅子，曾是非洲地區獅子密度最高的區域之一。
面積超過1,470平方公里
據BBC引述津巴布韋國會議員穆羅梅貝茲齊（MP Mutsa Murombedzi）的說法指，這個奇跡生還的男孩名叫普杜（Tinotenda Pudu），近日他步行誤闖入離家23公里遠的馬圖薩多納野生動物保護區（Matusadona Game Park），靠野外知識和生存技能活了下來：「在岩石上過夜，周圍是咆哮的獅子、路過的大象，靠吃野果維生。」普杜還會用一根棍子在乾涸的河床上挖小井以獲得飲用水。
據悉，該保護區面積超過1,470平方公里，園內棲息的動物包含斑馬、大象、河馬、獅子和羚羊等，其中獅子約有40隻。根據非政府組織African Parks的資料顯示，該園曾是非洲地區獅子密度最高的區域之一。
每天沿路敲鼓尋人
報道稱，普杜走失後當地社區組織搜救隊，每天沿路敲鼓尋人，但最終是園區管理員發現了他的腳印，對相關地區進行搜查並找到了他。普杜在保護區呆到第5天，終於聽到園區管理員的汽車聲，連忙朝着車輛跑去，險些與車輛擦肩而過。穆羅梅貝茲齊稱：「在荒野中待了五天後，這可能是他（普杜）最後一次獲救的機會。」
據報道，津巴布韋涉事公園及野生動物管理局向BBC證實了事件，但未透露具體細節。這一新聞也引發網上熱議，許多人稱讚這個男孩的韌性，感歎他的經歷不可思議。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
Yaron mai suna Tinotenda Pudu ɗan Zimbabwe ya shafe waɗannan kwanakin yana kwana a kan duwatsu, ga kuma gurnanin zakuna da wucewar giwaye, babu abin da ya ke ci sai ƴaƴan itatuwa.— BBC News Hausa (@bbchausa) January 2, 2025
Ƙarin bayani - https://t.co/zbNjHUCXJq pic.twitter.com/q8K0yF4RgA