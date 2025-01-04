津巴布韋8歲童誤闖獅子保護區　憑求生技能撐5天獲救

津巴布韋的一名8歲男孩（左）在獅子出沒的野生動物園獨自生存5天。（示意圖／翻攝自X@mutsamu&unsplash）

非洲南部國家津巴布韋的一名8歲男孩在野生動物園獨自生存5天，近日幸運獲救。據悉，該動物園裏約有40隻獅子，曾是非洲地區獅子密度最高的區域之一。

面積超過1,470平方公里

據BBC引述津巴布韋國會議員穆羅梅貝茲齊（MP Mutsa Murombedzi）的說法指，這個奇跡生還的男孩名叫普杜（Tinotenda Pudu），近日他步行誤闖入離家23公里遠的馬圖薩多納野生動物保護區（Matusadona Game Park），靠野外知識和生存技能活了下來：「在岩石上過夜，周圍是咆哮的獅子、路過的大象，靠吃野果維生。」普杜還會用一根棍子在乾涸的河床上挖小井以獲得飲用水。

據悉，該保護區面積超過1,470平方公里，園內棲息的動物包含斑馬、大象、河馬、獅子和羚羊等，其中獅子約有40隻。根據非政府組織African Parks的資料顯示，該園曾是非洲地區獅子密度最高的區域之一。