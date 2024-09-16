洪災強襲中西非逾千人死亡 尼日利亞動物園鱷魚毒蛇沖上街 鴕鳥四圍走

美國《紐約時報》報道，連日來暴雨引發的洪水摧毀了西非和中非多個城鎮，人道組織指，多達400萬人受災，近100萬人被迫逃離家園。尼日利亞東北部城市邁杜古里(Maiduguri)滿目瘡痍，隨處可見人和動物屍體飄過，有人受困在屋頂或學校，有人睡在高速公路。當地動物園八成動物浸死，洪水把園裡的鱷魚、毒蛇等沖到社區，園裡的鴕鳥四圍走。

連場暴雨引發的水災近日重創中非和西非廣泛地區，已造成逾1,000人死亡，數十萬間房屋被毀。

世界氣象組織指出，雖然非洲在全球溫室氣體排放量所佔的比例很小，卻承受著異常沉重的氣候變化衝擊。若要妥善應對氣候變化的影響，撒哈拉以南非洲(sub-Saharan Africa)地區今後10年便需每年投入300億至500億美元(約2,338億至3,898億港元)，相當於整個地區國民生產總值(GDP)的2%至3%。

另外，尼日利亞監獄當局周日表示，邁杜古里市近日發生的毀滅性洪災，沖毀了一座監獄的外牆，包括中度設防監獄以及職員宿舍。281名囚犯乘機越獄。安全隨後展開追捕，抓獲7名逃犯，仍在搜捕其他人。

中歐也受洪災侵襲

與此同時，中歐也受暴雨引發的洪災侵襲。Politico.eu報道，「熱那亞低壓」(Genoa low)導致的暴雨帶從意大利移至中歐，傾盆大雨導致中歐多地河流泛濫，洪水沖毀了橋樑、淹沒了城鎮。熱那亞低壓通常在意大利北部城市熱那亞(Genoa)一帶形成，低壓系統在環境條件下增強為熱帶風暴。

像中歐前次於1997出現的洪災，基於多瑙河與摩拉瓦河(Morava)流向的因素，這次依然是捷克和奧地利北部的北奧地利邦首當其衝。

捷克、波蘭、羅馬尼亞截至周日(15日)總計至少8人死於洪災，當局下令多瑙河下游地區居民撤離。