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國際
2024-09-16 14:42:41

洪災強襲中西非逾千人死亡 尼日利亞動物園鱷魚毒蛇沖上街 鴕鳥四圍走

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尼日利亞動物園被洪水淹浸，鱷魚走進民宅，鴕鳥四圍行。(互聯網)

尼日利亞動物園被洪水淹浸，鱷魚走進民宅，鴕鳥四圍行。(互聯網)

連場暴雨引發的水災近日重創中非和西非廣泛地區，已造成逾1,000人死亡，數十萬間房屋被毀。

動物園水淹 鱷魚鴕鳥出逃

美國《紐約時報》報道，連日來暴雨引發的洪水摧毀了西非和中非多個城鎮，人道組織指，多達400萬人受災，近100萬人被迫逃離家園。尼日利亞東北部城市邁杜古里(Maiduguri)滿目瘡痍，隨處可見人和動物屍體飄過，有人受困在屋頂或學校，有人睡在高速公路。當地動物園八成動物浸死，洪水把園裡的鱷魚、毒蛇等沖到社區，園裡的鴕鳥四圍走。

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280囚犯趁機越獄

另外，尼日利亞監獄當局周日表示，邁杜古里市近日發生的毀滅性洪災，沖毀了一座監獄的外牆，包括中度設防監獄以及職員宿舍。281名囚犯乘機越獄。安全隨後展開追捕，抓獲7名逃犯，仍在搜捕其他人。

氣候變化禍害 非洲埋單

世界氣象組織指出，雖然非洲在全球溫室氣體排放量所佔的比例很小，卻承受著異常沉重的氣候變化衝擊。若要妥善應對氣候變化的影響，撒哈拉以南非洲(sub-Saharan Africa)地區今後10年便需每年投入300億至500億美元(2,338億至3,898億港元)，相當於整個地區國民生產總值(GDP)2%3%

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尼日利亞動物園被洪水淹浸，鱷魚走進民宅。(互聯網) 尼日利亞動物園被洪水淹浸，鱷魚走進民宅。(互聯網) 尼日利亞邁杜古里(Maiduguri)市動物園被水淹，部分動物浸死，部分走失。(路透社) 尼日利亞邁杜古里(Maiduguri)市動物園被水淹，部分動物浸死，部分走失。(路透社) 尼日利亞邁杜古里(Maiduguri)市動物園被水淹，部分動物浸死，部分走失。(路透社) 鱷魚與鴕鳥走失。(互聯網) 尼日利亞東北部城市邁杜古里水災災情。(路透社) 尼日利亞東北部城市邁杜古里水災災情。(路透社) 尼日利亞東北部城市邁杜古里水災災情。(路透社) 尼日利亞東北部城市邁杜古里水災災情。(路透社) 尼日利亞東北部城市邁杜古里水災災情。(路透社) 尼日利亞東北部城市邁杜古里水災災情。(路透社) 尼日利亞東北部城市邁杜古里水災災情。(美聯社) 尼日利亞東北部城市邁杜古里水災災情。(美聯社) 尼日利亞東北部城市邁杜古里水災災情。(美聯社) 尼日利亞東北部城市邁杜古里水災災情。(美聯社) 尼日利亞東北部城市邁杜古里水災災情。(美聯社) 尼日利亞東北部城市邁杜古里水災災情。(美聯社) 尼日利亞東北部城市邁杜古里水災災情。(美聯社) 尼日利亞東北部城市邁杜古里水災災情。(美聯社) 尼日利亞東北部城市邁杜古里水災災情。(美聯社) 尼日利亞東北部城市邁杜古里水災災情。(美聯社) 尼日利亞東北部城市邁杜古里水災災情。(美聯社) 尼日利亞東北部城市邁杜古里水災災情。(美聯社)

中歐也受洪災侵襲

與此同時，中歐也受暴雨引發的洪災侵襲。Politico.eu報道，「熱那亞低壓」(Genoa low)導致的暴雨帶從意大利移至中歐，傾盆大雨導致中歐多地河流泛濫，洪水沖毀了橋樑、淹沒了城鎮。熱那亞低壓通常在意大利北部城市熱那亞(Genoa)一帶形成，低壓系統在環境條件下增強為熱帶風暴。

像中歐前次於1997出現的洪災，基於多瑙河與摩拉瓦河(Morava)流向的因素，這次依然是捷克和奧地利北部的北奧地利邦首當其衝。

捷克、波蘭、羅馬尼亞截至周日(15)總計至少8人死於洪災，當局下令多瑙河下游地區居民撤離。

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