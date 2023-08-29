洪都拉斯市長走私90噸可卡因入美國　勾結販毒集團被捕

洪都拉斯市長被爆與3個販毒集團合作

據《路透社》報道，洪都拉斯檢察官辦公室發言人賈林多（Jorge Galindo）表示，伍德被發現與Los Piningos、Los Yanez，以及Los Amador等3個販毒集團合作，涉嫌走私90公噸的可卡因進入美國。更誇張的是，伍德還曾親自接收共30噸可卡因，將貨從洪都拉斯運往美國。當局認為，伍德從15年前就開始參與販毒，並在8年前開始以自己的名義展開個人事業。他與至少15艘自哥倫比亞出發的運毒船有關、這些船隻將洪都拉斯當成中繼站，然後駛向美國。

報導稱，伍德是在北部城市拉賽瓦（La Ceiba）一場突襲與檢查行動中被逮捕。地方當局認為，向美國輸出古柯鹼的墨西哥販毒集團，利用船運或空運，將古柯鹼從哥倫比亞輸出到洪都拉斯靠大西洋一側的沿岸地區再轉運。事實上，洪國政治人物涉毒的案件並不罕見，前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）也因涉嫌協助走私毒品和武器，2022年已被引渡到美國受審。現任洪都拉斯總統卡斯楚（Xiomara Castro）正在努力打擊犯罪，並多次在全國範圍動用緊急權力來掃蕩幫派。

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