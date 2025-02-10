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國際
2025-02-10 10:38:00

洪都拉斯男子攜槍登機威脅殺人　幸機組人員合力制服安全折返(有片)

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洪都拉斯男乘客攜槍登機威脅殺人，幸機組人員合力制服安全折返。(X)

洪都拉斯男乘客攜槍登機威脅殺人，幸機組人員合力制服安全折返。(X)

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洪都拉斯日前發生一宗荒唐事件，一名男子在飛機升空後因瑣碎事與其他乘客發生爭執，竟突然掏槍威脅對方，幸機組人員合力成功制服該名男子，客機亦安全折返，將疑犯交由在機場等候的國家警察帶走。

綜合報道，事件發生在當地時間上周四(6)，涉事客機原定洪都拉斯首都特古西加爾巴(Tegucigalpa)飛往度假勝地羅阿坦島(Roatan)，飛機起飛後，一名男子與機上乘客因瑣碎事發生衝突，突然掏槍威脅要殺死對方，機組人員見狀迅速全力將他制服地上。客機其後折返，國家警察登機拘捕該名生事男子。事件中無人受傷。

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一名身著黑衣的男子在多名國家警察押解下離開機艙。(X) 一名身著黑衣的男子在多名國家警察押解下離開機艙。(X)

網民驚奇男子帶槍登機 質疑機場安檢無效

網上影片顯示，一名身著黑衣的男子在多名國家警察押解下離開機艙，而原班機乘客亦需要改搭另一架客機重新起飛。報道指，推測事發航空為ATR72型客機，在該行線上執飛的洪都拉斯CM Airlines及瓜地馬拉TAG Airlines，不過兩間航空公司均未做出回應。案件引起網民熱議，也不禁好奇男子帶槍怎麼通過安檢，質疑讓機場安檢工作無效。

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