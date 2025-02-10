洪都拉斯男子攜槍登機威脅殺人　幸機組人員合力制服安全折返(有片)

洪都拉斯男乘客攜槍登機威脅殺人，幸機組人員合力制服安全折返。(X)

洪都拉斯日前發生一宗荒唐事件，一名男子在飛機升空後因瑣碎事與其他乘客發生爭執，竟突然掏槍威脅對方，幸機組人員合力成功制服該名男子，客機亦安全折返，將疑犯交由在機場等候的國家警察帶走。

綜合報道，事件發生在當地時間上周四(6日)，涉事客機原定洪都拉斯首都特古西加爾巴(Tegucigalpa)飛往度假勝地羅阿坦島(Roatan)，飛機起飛後，一名男子與機上乘客因瑣碎事發生衝突，突然掏槍威脅要殺死對方，機組人員見狀迅速全力將他制服地上。客機其後折返，國家警察登機拘捕該名生事男子。事件中無人受傷。