洪都拉斯與台北斷交改與北京建交　承認只有一個中國

洪都拉斯早前稱由於台灣拒絕增加財務援助，考慮改與大陸建交，其外交部今日率先正式宣布與台北斷絕外交關係；北京隨後宣布與洪都拉斯建交，讚賞洪都拉斯承認世上只有一個中國。洪都拉斯外交部長雷納與中國外長秦剛在北京舉行會談，並簽署兩國建交的聯合公報，兩國政府同意在互相尊重主權和領土完整，互不侵犯、互不干涉內政，平等互利、和平共處的原則基礎上發展友好關係。秦剛表示，習近平主席高度重視中洪關係發展，請雷納外長轉達習近平主席對卡斯特羅總統的誠摯問候。中方歡迎卡斯特羅總統在建交後儘快訪華，同習近平主席共同擘畫兩國關係藍圖。

秦剛又稱，歡迎洪方支持和加入習近平主席提出的共建「一帶一路」倡議、全球發展倡議、全球安全倡議和全球文明倡議，在有關框架下推動交流借鑒和務實合作。兩國政府、政黨、議會、地方、文教、媒體、旅遊等各領域也應盡快開展對接合作，不斷凝聚起中洪各界推動兩國關係發展的共識和力量。中方將全力支持洪經濟社會發展、提高人民生活水平，願擴大進口洪特色產品，鼓勵中資公司赴洪投資興業，參與洪大型基礎設施建設，優先實施惠民生項目，盡快形成一批看得見摸得著的成果，釋放建交」紅利」。

洪都拉斯｜台北：曾向台灣索求數十億美元援助

台灣與洪都拉斯在1941年建立公使級外交關係，並於1965年升級為大使級關係。在台北，外交部長吳釗燮今日召開記者會表示，為維護國家主權與尊嚴，決定即日起終止和洪都拉斯外交關係。他指洪都拉斯對北京存有幻想，北京對洪都拉斯的利誘就未曾停歇，洪都拉斯曾向台灣索求高達數十億美元的巨額經濟援助，而且將台灣與北京的援助方案比價，即使台灣秉持最大誠意，在能力範圍內提出協助方案，洪都拉斯仍恣意作態需索，公開釋出錯誤訊息，對台灣造成傷害。

總統蔡英文發表錄影講話，對與洪都拉斯終止邦交表示遺憾，又批評大陸利用各種方式打壓台灣的國際參與，並加強軍事侵擾，衝擊區域和平穩定。蔡英文說，這些打壓與威脅不會改變兩岸互不隸屬的事實，台方不會和大陸進行無意義的金錢外交競逐，亦不會因威脅而退縮，台灣與友邦以及理念相近國家的合作與連結，只會增加，不會減少。