洪都拉斯8歲童在美國邊境被拘留時發病身亡　母：多次要求救護車遭拒

記者彭巧蓁／綜合報道 一個來自洪都拉斯的移民家庭越過邊境，來到美國德州的布朗斯維爾市（Brownsville），遭到美國邊境巡邏隊拘捕關押，其間8歲女兒感染流感身體不適，由於女童過去有心臟病及貧血病史，她的母親相當擔心，稱曾多次向巡邏隊人員反映，希望叫救護車將女童送醫，但都沒有得到回應，最後女童在送醫後不治身亡，引發輿論抨擊。 據「美聯社」報道，35歲的班尼迪克斯 (Alvarez Benedicks)與丈夫和分別為14歲、12歲和8歲的三個孩子一起越過邊境，來到美國德州，在這裏被美國邊境巡邏隊拘捕關押。

New details regarding the preventable death of an 8-year-old girl in CBP custody last week show that the child’s mother repeatedly asked agents to take her daughter to the hospital, but her pleas were ignored. Anadith had a history of heart problems and sickle cell anemia.🧵👇🏾 pic.twitter.com/jfkHx4TvRw — The Young Center (@theYoungCenter) May 20, 2023

被關押時間不得超過72小時 她8歲大的女兒此時被診斷出患上流感，由於她有心臟病和鐮狀細胞貧血，導致她的症狀更加嚴重，甚至數度出現呼吸困難。班尼迪克斯曾多次向工作人員求助，表示是否能協助叫救護車送女兒就醫，但都遭到無視。直到第九天女童出現全身無力、不省人事、嘴巴流血等症狀後，才被送到醫院治療，但還是無力回天，女童最後身亡。 根據政策規定，非法移民被關押的時間不得超過72小時，但因為美國邊境在「移民法第42條」失效的此一時期異常忙碌，太多移民湧向邊境，導致班尼迪克斯一家遭關押長達九天。