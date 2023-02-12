活動策劃公司竟是跨國賣淫集團 荷李活製片淪「非一般皮條客」囚5年

美國荷李活50歲製片Dillon Jordan除了電影人的身份，原來還暗中經營一個跨國賣淫集團，日前被判囚5年。據報他跟一般「皮條客」不同，透過大搞派對及活動「撮合」交易，顧客包括知名的電影製片。
Dillon Jordan在荷李活行內不算顯眼，而事實上他於2013年才成立其電影公司PaperChase Films，英媒指其曾參與的電影包括《幼稚園老師》(The Kindergarten Teacher)及《The Kid》等，而他另一間公司、表面上是大型活動搞手的跨國賣淫集團，卻早已於2010年起運作，至2017年為止。據報Jordan會把部分不法資金調予電影公司使用，以作掩飾，他同時開設了多個戶口接受現金、電匯及支票戶口以作收款及出糧給妓女之用，公司入帳時會巧立名目為「模特兒費」、「按摩治療費」、「出場費」及「顧問費」等。
荷李活淫狼｜搞活動安排富豪揀女 每次收費達11.7萬港元
控方在庭上指出，Jordan過去曾在古巴因性罪行坐牢8年，2010年才出獄，未幾則「轉營」為皮條客，專為富豪安排高級妓女，每次收費3,000至1.5萬美元(約2.34萬至11.7萬港元)，Jordan從中抽佣約40%。
Jordan的跨國賣淫公司，表面上一間派對及活動策劃公司。據控方稱，「Jordan並非傳統的皮條客，而是付費舉辦派對及大型活動，然後找妓女駐場；又或安排妓女參加單身人士派對及成人主題活動等」。控方指Jordan曾自爆旗下有75名妓女，但有受害女子在庭上控訴是被Jordan操控賣淫。其中一名女子稱Jordan邀請她參加派對，之後餵她服下多種藥物，導致她腦部受損險死。辯方則稱Jordan因童年受虐導致長大後行歪路，2017年已金盆洗手，由電影行業轉戰室內設計，但求情未獲法官接納。