活動策劃公司竟是跨國賣淫集團 荷李活製片淪「非一般皮條客」囚5年

美國荷李活50歲製片Dillon Jordan除了電影人的身份，原來還暗中經營一個跨國賣淫集團，日前被判囚5年。據報他跟一般「皮條客」不同，透過大搞派對及活動「撮合」交易，顧客包括知名的電影製片。

Dillon Jordan在荷李活行內不算顯眼，而事實上他於2013年才成立其電影公司PaperChase Films，英媒指其曾參與的電影包括《幼稚園老師》(The Kindergarten Teacher)及《The Kid》等，而他另一間公司、表面上是大型活動搞手的跨國賣淫集團，卻早已於2010年起運作，至2017年為止。據報Jordan會把部分不法資金調予電影公司使用，以作掩飾，他同時開設了多個戶口接受現金、電匯及支票戶口以作收款及出糧給妓女之用，公司入帳時會巧立名目為「模特兒費」、「按摩治療費」、「出場費」及「顧問費」等。