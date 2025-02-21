派對氫氣球爆炸　壽星女一個錯誤慘破相(有片)

綜合報道，當地33歲女子Phạm Thị Giang，於周四(20日)分享她於生日、情人節當日發生的不幸事故。當晚Giang在餐廳舉辦生日派對。除了餐廳準備的裝飾氣球外，她還額外訂購一束印有自己名字的氫氣球，用作打卡留念。Giang 說：「整場派對都很開心，我還和那束氣球拍了很多照片。快結束時，我仍然很喜歡它，就讓朋友再幫我錄一段影片，卻發生一個嚴重的錯誤。」網上影片顯示，Giang一手拿著氣球，另一手則捧著插有點燃蠟燭的生日蛋糕，隨著音樂輕輕搖擺，詎料最大的一個氣球在接觸到蠟燭的瞬間爆炸，火球瞬即撲向她的手部與臉部，甚至蔓延至天花板上的裝飾氣球。Giang說：「我只感覺臉和手劇烈刺痛，趕緊沖進廁所用冷水沖洗。」隨即被送往醫院急救，之後再被轉院檢查眼部損傷。

越南一名壽星女，於情人節當日舉行生日派對，還特意準備了氫氣球用作打卡。詎料期間氣球發生爆炸，導致她面部及手部燒傷，事隔6日少平伏心情，上傳影片，希望大眾引以為鑑。

事主：過了 6 天我才冷靜下來

Giang上載的相片顯示，面部、咀部被燒傷，出現甩皮紅腫情況。醫生估計她的皮膚需要4到6個月才能恢復原狀。她的傷勢已有所好轉，可回家休養，仍需定期前往醫院換藥和治療。Giang語重深長表示，「已經過了6天，我才冷靜下來，把這段影片上傳，希望大家能夠引以為戒。這不是任何人希望發生的事，但既然已經發生了，希望大家看完後能分享給親友，盡量避免這樣的憾事再度發生。」

現時比空氣輕、用作裝飾氣球充氣的氣體一般為氫氣或氦氣，由於氫氣是一種高度易燃的物質，時有發生意外，因此，現時大部分都改用無毒且不易燃的惰性氣體氦氣。