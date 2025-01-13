流感創8年高 肺炎致命病例飆 南韓殯儀館火葬場爆滿

南韓近期流感及肺炎病例急增，其中「類流感」病例(即雖未化驗但臨床病徵可判斷為流感)創8年新高、與肺炎有關的病例死亡人數亦大增。據報當地多間殯儀館及火葬場爆滿，情況是新冠疫情以來最嚴峻。有殯儀業人士直言「但從未見過這麼多因肺炎去世的案例」。

根據南韓衛生部門數據，去年12月22日至28日，每1,000名求診者中有73.9名類流感病人，是2016年高峰期(86.2人)以來最高。令人關注的是，不少病例涉及青少年，其中13至18歲類流感病例達每千名病人的15.13‰，是比率最高群組，其次是7至12歲的每千名病人的13.73‰。

