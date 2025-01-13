流感創8年高 肺炎致命病例飆 南韓殯儀館火葬場爆滿

南韓近期流感及肺炎病例急增，其中「類流感」病例(即雖未化驗但臨床病徵可判斷為流感)創8年新高、與肺炎有關的病例死亡人數亦大增。據報當地多間殯儀館及火葬場爆滿，情況是新冠疫情以來最嚴峻。有殯儀業人士直言「但從未見過這麼多因肺炎去世的案例」。
根據南韓衛生部門數據，去年12月22日至28日，每1,000名求診者中有73.9名類流感病人，是2016年高峰期(86.2人)以來最高。令人關注的是，不少病例涉及青少年，其中13至18歲類流感病例達每千名病人的15.13‰，是比率最高群組，其次是7至12歲的每千名病人的13.73‰。
流感急升下，肺炎的奪命個案亦激增，其中65歲以上群組感染率較低，但肺炎併發症風險卻高。南韓多地殯儀館及火葬場屢傳爆滿消息，其中忠清北道清州市木蓮公園，是當地唯一火葬場，每日可處理22具遺體，自上月起出現須提早幾日前預約的情況。據報昨日已起碼預約至本月15日，有16組人已登記。
南韓流感｜殯儀業人士︰從未見過這麼多因肺炎去世案例
因火葬場「無位」，不少家屬只好延長喪禮日數，由傳統的「三日葬」變成「四日葬」，即增加一天；又或在喪禮後把遺體送回醫院殮房，再等候火化。有當地殯儀業人士指肺炎死亡人數較去年同期急增，直言「但從未見過這麼多因肺炎去世的案例」，並稱「爆滿」情況是新冠疫情以來最嚴峻。