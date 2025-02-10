流感肆虐北半球 美今季2400萬宗病例1.3萬人死

藝人徐熙媛早前在日本不幸因流感併發肺炎離世，令華人社會對流感的警覺性大增。事實上，目前北半球多地處於流感高峰期，美國最新數字顯示顯示當地流感疫情是2009年來最嚴重，今季至少有2,400萬宗流感病例，約1.3萬人死亡。南韓流感水平亦創2016年以來最高。
美國疾控中心(CDC)上周五發布的數據題示，當地流感水平目前達至2009年豬流感大流行高峰以來的最高水平，而今個冬季是流感在美國的第二波爆發。
CDC報告稱，上周通報、有呼吸道病徵的急診病人中，有8%患流感，較去年同期的3.2%大增。此外，在化驗室驗出流感的報告亦達31.6%，較上季的18.2%飆升。CDC估計，今季當地有最少2,400萬人感染流感，當中有最少31萬人住院、1.3萬人死亡，包括最少57名兒童；而絕大部分流感病例為甲型流感，佔96%。
美國15個州病例料仍增加
CDC指當地多數州份的流感疫情處於「高」或「非常高」水平，截至今年2月6日，其中15個州的流感個案估計「可能正在增長」(likely growing)，其他州份則持平或正在減少。肯塔基州是流感個案「可能正在增長」的州份之一，有專家指在兒童身上看到「異常高」的陽性病例。其中在諾頓兒童醫院(Norton Children's Hospital)，僅上周已有3,000例兒童陽性病例，情況「令人擔憂」。根據CDC的數據，兒童的流感疫苗接種率是6年來最低。目前18歲以上成人及兒童，分別只有45%及45.8%接種了流感疫苗。
歐洲多國流感病例升 醫院須增臨時病房
港人熱門旅遊地日本的流感病例雖已從高峰回落，但甲流漸降之際，乙流個案卻趨升，難掉以輕心。另一熱點南韓的流感病例則持續增加，上月中公布的數字顯示，當地300間醫療機構每1,000名患者中，錄得近100宗流感病例，感染率是2016年以來最高；早前亦傳出當地有火葬場預約爆滿的消息，涉及與肺炎有關的病例死亡人數大增。
歐洲方面，法國、西班牙、匈牙利及羅馬尼亞等多地的流感患者亦大增，有醫院須設立臨時病房，以減輕急症室的壓力，當中以15歲以下60歲以上人士最受影響。有法國醫生直言「我已經很久沒有見過這麼大規模的疫情」。法國當局指，這輪流感疫情涉及3種流感病毒，其中「乙型維多利亞病毒」當地兒童過往較少感染，體內缺乏相關抗體而疫苗接種率又低，料為導致當地流感個案大增的其中一個原因。