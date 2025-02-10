流感肆虐北半球 美今季2400萬宗病例1.3萬人死

藝人徐熙媛早前在日本不幸因流感併發肺炎離世，令華人社會對流感的警覺性大增。事實上，目前北半球多地處於流感高峰期，美國最新數字顯示顯示當地流感疫情是2009年來最嚴重，今季至少有2,400萬宗流感病例，約1.3萬人死亡。南韓流感水平亦創2016年以來最高。

美國疾控中心(CDC)上周五發布的數據題示，當地流感水平目前達至2009年豬流感大流行高峰以來的最高水平，而今個冬季是流感在美國的第二波爆發。

CDC報告稱，上周通報、有呼吸道病徵的急診病人中，有8%患流感，較去年同期的3.2%大增。此外，在化驗室驗出流感的報告亦達31.6%，較上季的18.2%飆升。CDC估計，今季當地有最少2,400萬人感染流感，當中有最少31萬人住院、1.3萬人死亡，包括最少57名兒童；而絕大部分流感病例為甲型流感，佔96%。