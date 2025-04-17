流浪漢運轉乾坤中780萬大獎　大呼：不用露宿街頭了(有片)

美國加州有名街友平時流落街頭，不過近日他靠著刮刮樂中了100萬美元(約780萬港元)的獎金，運轉乾坤讓這名流浪漢開心地高呼：「不用露宿街頭了！」

綜合報道，這名流浪漢是在加州中央海岸區的商店Sandy’ Liquor購買刮刮樂，商店經理Wilson Samaan表示：「這位幸運的獲獎者是1位無家可歸的老顧客」，並透露自己從2013年就在這店工作，首次見到有顧客贏得這麼高額的獎金。Wilson憶述：「他(流浪漢)來到店裡，刮開刮刮樂後說『天哪，這是真的嗎？你能過來看看嗎？』，我說『讓我看看』，接著把刮刮樂從他手裡拿過來，走到機器前確認，他興奮地對我說『老兄，我不再是無家可歸的人了！』」。