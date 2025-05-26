流浪狗單挑5郊狼受傷獲救　2天後逆轉狗生(有片)

美國加州橙郡本月初凌晨，一個家庭的CCTV拍攝到，一隻約1歲浪浪，竟遭5隻郊狼(Coyote)圍攻，詎料那浪浪毫不畏懼，與郊狼周旋45分鐘，最終成功驅趕郊狼離開，牠以一敵五的英勇的畫面被傳網上，牠亦在2日後被有心人收養，結束流浪生活。

綜合報道，事發於本月6日凌晨，在橙郡布雷亞市(Brea)，當時一隻流浪犬遭到5隻郊狼圍攻。浪浪毫不畏懼，旋轉、擺動身體並咆哮狼群，力抗45分鐘後，成功令郊狼知難而退。事件正發生在當地女屋主Melissa Shatynski的家門外，她在翌日發現這段影片，立刻聯繫動保機購，由機購成功找到片中浪浪，牠雖然受傷，卻沒有生命危險，牠被送往橙郡動物照護中心(OC Animal Care)。