流浪狗單挑5郊狼受傷獲救　2天後逆轉狗生(有片)

美國加州橙郡本月初凌晨，一個家庭的CCTV拍攝到，一隻約1歲浪浪，竟遭5隻郊狼(Coyote)圍攻，詎料那浪浪毫不畏懼，與郊狼周旋45分鐘，最終成功驅趕郊狼離開，牠以一敵五的英勇的畫面被傳網上，牠亦在2日後被有心人收養，結束流浪生活。
綜合報道，事發於本月6日凌晨，在橙郡布雷亞市(Brea)，當時一隻流浪犬遭到5隻郊狼圍攻。浪浪毫不畏懼，旋轉、擺動身體並咆哮狼群，力抗45分鐘後，成功令郊狼知難而退。事件正發生在當地女屋主Melissa Shatynski的家門外，她在翌日發現這段影片，立刻聯繫動保機購，由機購成功找到片中浪浪，牠雖然受傷，卻沒有生命危險，牠被送往橙郡動物照護中心(OC Animal Care)。
浪浪獲收養告別流浪生活
橙郡動物照護中心其後發布一個好消息，就是片中的英勇浪浪，在事發後短短2天，便被善心人士收養，獲取名為「Duke」正式告別流浪生活。據照護中心介紹，Duke是德國牧羊犬與拉布拉多犬混種，個性雖然有些害羞，但十分溫馴親人，喜歡與人互動，也與其他犬隻相處融洽，是理想的家庭夥伴與護衛犬。
專家亦提醒，影片中的郊狼行為更像是犬科間的溝通而非純粹攻擊，不過，在郊狼繁殖季節期間，類似衝突恐更頻繁，提醒民眾注意安全。