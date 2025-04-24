流浪狗沒被愛過 向機械公仔「討摸」畫面心酸(有片)

塞爾維亞一隻流浪狗因為向街頭機械公仔主動「討摸」，疑似是想體驗被人類寵愛的感覺，影片在TikTok發布後迅速爆紅，已累積超過800萬次觀看，感動了不少網民，甚至幫流浪狗找到了飼主，展開新生活。網民表示，「牠只是想要有人撫摸」、「這是我看過最悲傷的影片」、「我的天啊」、「牠可能從出生到現在都沒感受過人類的愛」。
影片爆紅後被收留 展開新生活
事發地點為塞爾維亞特爾斯特尼克市內一間麵包店門外，一隻流浪狗停留在店前的機械公仔旁，將頭輕輕靠在公仔不斷上下移動的手掌之間，似乎渴望得到撫慰與關愛。當地居民Vesna Vukojevic於3月中將此片段拍攝並上載至TikTok後，影片迅速廣泛流傳。
影片傳到首都貝爾格萊德後，動物保護者Nina Savić表示，自己深受影片所觸動，隨即跨越320公里，專程前往現場收養這隻狗。據Nina描述，這隻獲得收養的狗狗被命名為Hogar，其性格相當親人，牠經常主動將頭放到人們的手掌之間討摸，與當初牠靠向公仔的舉動完全一樣。
Nina又透露，目前Hogar約6個月大，身體健康且已完成絕育，牠一開始有點怕人，但在家人友善寵愛下，很快打開心房，慢慢知道被疼愛的感覺，「牠很喜歡抱抱，現在最大的『困擾』就是牠會把頭塞進每個人手中討摸」。Nina希望能為Hogar找到一個屬於自己的新家庭，特意為牠開設了專屬的社交平台帳號記錄其日常生活。若最終沒有人領養，她也坦承自己很樂意永遠收養牠。