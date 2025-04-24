流浪狗沒被愛過 向機械公仔「討摸」畫面心酸(有片)

塞爾維亞一隻流浪狗因為向街頭機械公仔主動「討摸」，疑似是想體驗被人類寵愛的感覺，影片在TikTok發布後迅速爆紅，已累積超過800萬次觀看，感動了不少網民，甚至幫流浪狗找到了飼主，展開新生活。網民表示，「牠只是想要有人撫摸」、「這是我看過最悲傷的影片」、「我的天啊」、「牠可能從出生到現在都沒感受過人類的愛」。



影片爆紅後被收留 展開新生活 事發地點為塞爾維亞特爾斯特尼克市內一間麵包店門外，一隻流浪狗停留在店前的機械公仔旁，將頭輕輕靠在公仔不斷上下移動的手掌之間，似乎渴望得到撫慰與關愛。當地居民Vesna Vukojevic於3月中將此片段拍攝並上載至TikTok後，影片迅速廣泛流傳。