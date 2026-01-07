浪浪半夜叫醒全家報救命之恩　30秒大火即吞噬住所(有片)

美國佛羅裡達州日前發生一宗驚險火警。上月23日，一對住在露營車的母女在睡夢中差點被濃煙吞噬，幸被家中收養的狗狗「Wiley」在關鍵時刻拼命狂吠，成功喚醒二人逃生，用牠的機警回報被她們領養的恩情。

綜合報道，事發當晚，女子Heather Belliveau與母親Joi Roberts正在露營車內熟睡。不料車體因不明原因突然起火，有毒濃煙迅速蔓延，就在生死一瞬間，家裡的毛孩Wiley察覺異狀，開始發了瘋似地對著主人大叫。Heather心有餘悸地表示，當時車內已被黑煙完全籠罩，「如果再晚個30秒，我真的不知道能不能帶媽媽逃出來。」Wiley的吠叫聲成了她們的救命符，讓兩人在火舌吞噬整台車前成功脫困。