浪浪叼人體斷肢遊街嚇煞路人　印度醫院：是病人的手

印度日前發生一宗駭人事件，一間位於北方邦首府Lucknow的醫院外，有多人目擊一隻流浪狗竟然叼著一隻人類的斷手，甚至當眾啃咬，引起了當地民眾關注及不安，後來才知道那斷肢，原來是屬於醫院裡的一名病人。
綜合報道，事發於當地上周五(15日)在Lucknow的喬治國王醫科大學百年醫院(King George Medical University)外，網上相片可見，竟然有一隻流浪狗在街道上，叼著一隻人類的斷手走過，畫面令前來就醫的人們大感震驚。一名目擊者拍下照片後表示：「看起來真的很可怕，狗叼著人的手走在路上。一開始大家都沒有看清楚流浪狗口中叼的是甚麼，直到靠近看才發現，大家都感到非常震驚」。
醫院：原綁在擔架上的斷手失蹤
後來，喬治國王醫科大學百年醫院證實這隻斷手是來自院內的一名叫Sumit Kumar的病人，他是一位農夫，因為日前在農田工作時不慎被切割機割斷了前臂而前來求醫。醫院指，Sumit帶著自己的斷手，希望能接回去，惟斷肢情況不佳患無法接駁，Sumit後來進行手術治療時，院方發現綁在擔架上的斷手失蹤，後來傳出醫院外有民眾騷動，才知道斷手是被流浪狗咬走，對此，醫院為今次疏忽道歉，並在隔日將斷手交還給涉事病人，並表示將對事件進行調查，給對方一個合理的交待。