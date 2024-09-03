浪浪瘋狂追車想登校巴　獲好心人收編終首次返學(有片)

美國一間狗狗日托中心每天早上都會到汪星人家門口接送，某天卻有一隻陌生的拉布拉多犬也想一起登上狗狗校巴，員工為了保障車上狗狗的健康，只好拒絕牠登車，詎料拉布拉多犬一路狂追校巴，影片感動不少網民，並為牠帶來逆轉狗生。
綜合報道，位於喬治亞州的「Keller Creek French Bulldogs & Boarding/Grooming for all pets」設有寵物日托服務，每天早上都會有狗狗校巴到各狗狗家接送。早於7月中旬，一隻陌生的拉布拉多犬想亂入上車，但礙於無法確定扡的接種疫苗以及健康狀況，為了保護車上狗狗的健康安全，只能拒絕牠登車。然而，這隻不請自來的拉布拉多犬卻沒有放棄，一路瘋狂追車。事後中心將這隻拉布拉多犬追車影片分享上網，希望提醒飼主注意牠的安全。詎料有知情人士透露，這隻拉布拉多犬其實叫做Waylon，先前曾由一名女子餵食，但後來該名女子無法再繼續照顧牠，如今淪為沒人照顧的流浪狗。
網民：有史以來最甜蜜的照片！
Waylon狂追狗狗校巴的影片引來許多網民議論，其中有位名叫Sadie的女子看後由憐生愛，很快就決定將Waylon收編，並為牠接種疫苗之後，至上月初，終於將Waylon送往Keller Creek日托中心，一圓Waylon搭校車上學的夢想。日托中心更分享Waylon第一天搭校巴「返學」的模樣，可見牠跟「同學」露出燦爛的笑露。奇蹟般的經歷讓很多網民替Waylon感到快樂：「美好的結局」「真的追到車了」、「替Waylon感到快樂」、「有史以來最甜蜜的照片！」