海上保安廳物資飛機羽田機場與日航相撞　客機379人全撤離17人傷　運輸機5人死亡｜日本地震（有片）

日本東京羽田機場今午（2日）發生空難，海上保安廳一架準備前往新潟運送救災物資的飛機，在準備起飛時，於跑道前與剛降落的一架日本航空客機相撞。日航客機機上379名乘客及機員及時逃出，當中17人受傷；而海上保安廳飛機上6人，當中機長成功逃脫與當局聯絡，餘下5人一度未能聯繫，後來證實死亡。
いや、飛行機だ、JALの飛行機が胴体着陸してるように見えて、飛行機の中から炎が出てる...エンジンが地面に接触してる...なんなんだ今年は #飛行機火災 #羽田空港 pic.twitter.com/hMZHkv8Jik— Ma (@John_Doeo_o) January 2, 2024
羽田やばい pic.twitter.com/bg4E11EvfN— あると (@aruto7373) January 2, 2024
羽田機場完全關閉
日本航空公關表示，涉事的航班JAL516，從北海道新千歲機場出發，準備下午降落東京羽田機場。當時機上有367名乘客包括8名嬰兒，以及12名機組人員，在意外後經逃生通道全部撤離，但仍有17人受傷。而日本海上保安廳證實，意外的是一架MA722定翼機，飛機當時有6名機員，當局與機長取得聯絡，但另外5人仍然下落未明。有傳媒就指，海保的機長證實重傷，而餘下5名機員可能未能逃生。媒體指，已經證實死亡。
日本媒體報道，包括東京消防廳在內，當局已出動超過70架消防車到場撲火，羽田機場目前完全關閉。另外，由於目前在日本的新年假期，不少人準備乘飛機回鄉，受事故影響羽田機場航班已被陸續取消，令不少乘客感到迷茫。而在傍晚6時後，北海道新千歲機場有15班各航空公司前往羽田的航班被取消，而鹿兒島方面亦有至少4個航班取消。
羽田飛行機炎上— しょー (@R_xy74) January 2, 2024
ヤバすぎる#羽田空港
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機艙內部降落時濃煙密布
有乘客上載影片，可時機艙內部準備降落時濃煙密布，他們及時用緊急滑梯逃離現場。有日航客機的乘客受訪時表示：「在着陸後感覺撞到了一些東西，然後看到窗外起火。之後機內充滿了汽油味和濃煙」。日本首相危機管理中心，在傍晚為空難設立情報辦公室，岸田文雄就指示要盡快掌握事態。
死ぬかと思った pic.twitter.com/S7rDPmyssl— あ (@alto_maple) January 2, 2024