海上保安廳物資飛機羽田機場與日航相撞　客機379人全撤離17人傷　運輸機5人死亡｜日本地震（有片）

日本東京羽田機場今午（2日）發生空難，海上保安廳一架準備前往新潟運送救災物資的飛機，在準備起飛時，於跑道前與剛降落的一架日本航空客機相撞。日航客機機上379名乘客及機員及時逃出，當中17人受傷；而海上保安廳飛機上6人，當中機長成功逃脫與當局聯絡，餘下5人一度未能聯繫，後來證實死亡。

羽田機場完全關閉

日本航空公關表示，涉事的航班JAL516，從北海道新千歲機場出發，準備下午降落東京羽田機場。當時機上有367名乘客包括8名嬰兒，以及12名機組人員，在意外後經逃生通道全部撤離，但仍有17人受傷。而日本海上保安廳證實，意外的是一架MA722定翼機，飛機當時有6名機員，當局與機長取得聯絡，但另外5人仍然下落未明。有傳媒就指，海保的機長證實重傷，而餘下5名機員可能未能逃生。媒體指，已經證實死亡。

日本媒體報道，包括東京消防廳在內，當局已出動超過70架消防車到場撲火，羽田機場目前完全關閉。另外，由於目前在日本的新年假期，不少人準備乘飛機回鄉，受事故影響羽田機場航班已被陸續取消，令不少乘客感到迷茫。而在傍晚6時後，北海道新千歲機場有15班各航空公司前往羽田的航班被取消，而鹿兒島方面亦有至少4個航班取消。