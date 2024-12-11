海地太子港又爆大規模屠殺　幫派頭目稱當地老人用巫術咒殺兒子　屠上百人報仇

海地太子港上周末又發生大規模屠殺事件，據稱是一名幫派的頭目認為兒子生病去世是因為受到當地老人的巫術詛咒，憤而展開復仇，至少有1百多人被殘忍殺害，其中大部份都是長者。

幫派頭目因認為當地老人用巫術咒殺兒子憤而展開屠殺

綜合外媒報道，據海地政府和人權組織稱，一名控制太子港的幫派頭目阿爾特斯（Micanor Altès）在遭逢喪子之痛後，向一名巫毒牧師諮詢，竟然得出是當地老人對他兒下使用巫術的結論，憤而展開屠殺。

聯合國人權事務高級專員蒂爾克（Volker Türk）表示，至少有184人在幫派控制的太陽城地區被殺，其中有127 名受害者是老年人。

海地的一個非政府組織國家人權捍衛網路後來補充說，死亡總數可能要高得多，該組織負責監督國家機構並促進人權教育。報告引述目擊者的話表示，他們看到街上「有殘缺不全的屍體被焚燒」，其中包括幾名試圖拯救居民時被殺的年輕人。