海地幫派大屠殺至少70人死亡　聯合國稱包括3名幼兒

聯合國人權辦公室在周五（4日）指，加勒比海國家海地在周四有幫會利用自動步槍進行屠殺，至少造成70人死亡，當中包括10名女性及3名幼兒。
海地的幫派暴力問題嚴重，成為當地最大的治安問題。有關的屠殺事件發生在當地中部阿蒂博尼特省（Artibonite）的蓬鬆德鎮（Pont Sonde），距離首都太子港50英里。聯合國表示當地的幫派為迫一些居民逃離，在當地縱火及開槍射殺平民。事件中有16人重傷，包括2名與警察駁火的幫派成員。同時幫派在當地焚燒了至少45間房屋及34輛汽車。
幫派領袖上月被美國制裁
聯合國移民署稱有6,000人因為暴力事件而無家可歸。海地的衞生部門已表示動員人手應對,但因為保安問題而面臨挑戰。海地的總理科尼耶（Garry Conille）對襲擊表示哀悼，同時指執法部門會加強應對。涉事的幫派組織Gran Grif是阿蒂博尼特最大的幫會，在上月其領袖伊蘭（Luckson Elan）在上月被美國指控因為嚴重侵害人權，當中包括綁架、謀殺、毆打以及強姦婦女及兒童而被制裁。
根據聯合國報告，海地的幫派暴力問題自今年1月已造成至少3,661人死亡，在今年6月，多國的保安部隊被派到當地協助回復治安。在周四的暴力事件後，聯合國已呼籲加大對多國部隊提供支援，並協助受害人重建家園。