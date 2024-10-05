海地幫派大屠殺至少70人死亡　聯合國稱包括3名幼兒

聯合國人權辦公室在周五（4日）指，加勒比海國家海地在周四有幫會利用自動步槍進行屠殺，至少造成70人死亡，當中包括10名女性及3名幼兒。

海地的幫派暴力問題嚴重，成為當地最大的治安問題。有關的屠殺事件發生在當地中部阿蒂博尼特省（Artibonite）的蓬鬆德鎮（Pont Sonde），距離首都太子港50英里。聯合國表示當地的幫派為迫一些居民逃離，在當地縱火及開槍射殺平民。事件中有16人重傷，包括2名與警察駁火的幫派成員。同時幫派在當地焚燒了至少45間房屋及34輛汽車。