海島民族「女侵犯男」合法化　遊客神父通通不放過：「敢惹我就侵犯！」

「男女結合、繁衍下一代」是非常正常的現象，但若是為了自己慾望強制其他人發生性關係，那就非常不可取。
女性可在特定節日合法侵犯所有男性
據了解，在太平洋島嶼「基里維納島」的少數民族「卡圖馬族」（Katuma），在特定的節日裡，族裡的女性就可以「合法侵犯所有的男性」，連到島嶼觀光的男遊客也難逃魔爪。這個特定的節日名叫「甘薯節」，每當到這一天，島上的男人就會繞道而行，深怕自己被侵犯。
據悉，「甘薯節」並沒有特定的日子，但流傳時間通常都定在每年的7月至8月。這一天，卡圖馬族的女性會在身上塗滿椰子油、戴上貝殼項鍊。她們光著腳丫袒胸露背，組成一成一支隊伍，並將主食甘薯搬到村中。
惹怒村里的女性就會被侵犯
此時，若有誤闖村中的男性，無論是男人還是小男孩、單身或是已婚，甚至是神職人員、到當地旅遊的觀光客，都不會被這些女性放過，「只要有男人讓我們不開心，我們就會侵犯他」。因為如此，島上的男人在每逢甘薯節將至就會收到警告，盡量不要惹怒村里的女性，當地的神職人員也會花費很長的時間投入祈禱儀式。
事實上，卡圖馬族的女性在平日裡地位並不高，她們生活的日常就是生孩子、做菜做飯、照顧家人，雖然在習俗裡女人是一家的「戶主」，但儘管她們掌管著財產，最後使用這些金錢的仍舊是家中的男性。
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