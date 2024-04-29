海島民族「女侵犯男」合法化　遊客神父通通不放過：「敢惹我就侵犯！」

「男女結合、繁衍下一代」是非常正常的現象，但若是為了自己慾望強制其他人發生性關係，那就非常不可取。

女性可在特定節日合法侵犯所有男性

據了解，在太平洋島嶼「基里維納島」的少數民族「卡圖馬族」（Katuma），在特定的節日裡，族裡的女性就可以「合法侵犯所有的男性」，連到島嶼觀光的男遊客也難逃魔爪。這個特定的節日名叫「甘薯節」，每當到這一天，島上的男人就會繞道而行，深怕自己被侵犯。

據悉，「甘薯節」並沒有特定的日子，但流傳時間通常都定在每年的7月至8月。這一天，卡圖馬族的女性會在身上塗滿椰子油、戴上貝殼項鍊。她們光著腳丫袒胸露背，組成一成一支隊伍，並將主食甘薯搬到村中。

