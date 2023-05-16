海底小屋住74日 深海博士打破水底生活最長世界紀錄 最掛住地上甚麼？(有片)

綽號「深海博士」(Dr. Deep Sea)的美國大學教授迪圖里(Joseph Dituri)上周末在佛羅里達州南部拉戈島(Key Largo)的海底小屋住滿74天，打破沒有減壓設備在水下生活最長的世界紀錄。
如何過海底生活？
美聯社報道，迪圖里於3月1日入住位於拉戈島潟湖底部、深度為水下9米多的朱爾斯海底小屋(Jules' Undersea Lodge)。期間，他利用微波爐烹調雞蛋、三文魚等高蛋白食物，堅持每天做掌上壓，並午睡1小時。據悉，他居住的水底旅館和潛艇不同，並沒利用技術來減低水壓。
此前的紀錄是73天2小時34分鐘，由2名來自田納西州的大學教授於2014年在同一地點創下。
海王星百日計劃
刷新紀錄後，迪圖理仍依照原定計劃，在水底住到6月9日，以完成「海王星100天計劃」(Project Neptune 100)的百日目標。
這項計劃由管理海底小屋的海洋資源發展基金會推行，目的是結合醫學、海洋研究與教育推廣。
網上授課大受歡迎
迪圖里在南佛羅里達大學任教，擁有生物醫學工程博士學位，亦是退役海軍軍官。他的研究主題包括生理學實驗，以及監測人體長期暴露於極端壓力下的反應。他表示：「我很榮幸能有這個機會，但我們還有很多相關研究要做。」
迪圖里說，這項科研計劃背後的理念是讓人類「在海中居住，透過在海中生活並真正善待海洋，以保護海洋」。
最掛住陸地上甚麽東西？
迪圖里還在他的海底數碼工作室進行網上教學，並接受傳媒採訪。在過去的74天，他的海洋科學網上課程吸引2,500多名學生參與，他在南佛羅里達大學的生物醫學工程課程有更多學生。
他說，喜歡生活在海底，「(但在)地面上，我最懷念的就是太陽。太陽一直是我生活中一大要素，我通常會在清晨5時去健身房，然後會回來欣賞日出」。