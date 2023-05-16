海底小屋住74日 深海博士打破水底生活最長世界紀錄 最掛住地上甚麼？(有片)

綽號「深海博士」(Dr. Deep Sea)的美國大學教授迪圖里(Joseph Dituri)上周末在佛羅里達州南部拉戈島(Key Largo)的海底小屋住滿74天，打破沒有減壓設備在水下生活最長的世界紀錄。

如何過海底生活 ？

美聯社報道，迪圖里於3月1日入住位於拉戈島潟湖底部、深度為水下9米多的朱爾斯海底小屋(Jules' Undersea Lodge)。期間，他利用微波爐烹調雞蛋、三文魚等高蛋白食物，堅持每天做掌上壓，並午睡1小時。據悉，他居住的水底旅館和潛艇不同，並沒利用技術來減低水壓。

此前的紀錄是73天2小時34分鐘，由2名來自田納西州的大學教授於2014年在同一地點創下。

海王星百日 計劃

刷新紀錄後，迪圖理仍依照原定計劃，在水底住到6月9日，以完成「海王星100天計劃」(Project Neptune 100)的百日目標。

這項計劃由管理海底小屋的海洋資源發展基金會推行，目的是結合醫學、海洋研究與教育推廣。