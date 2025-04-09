海格塞斯：會從中國影響下奪回巴拿馬運河　中國使館批暴露霸權嘴臉

在巴拿馬訪問的美國國防部長海格塞斯(Pete Hegseth)表示，中國對巴拿馬運河構成威脅，美國不會容許中國這樣做。中國駐巴拿馬大使館批評美國炒作中國威脅論，暴露其霸權嘴臉。

海格塞斯周二(8日)在巴拿馬市一處由美國資助整修的碼頭發表演說時表示，，中國並無建造及營運這條運河，以中國為基地的公司繼續控制運河區的關鍵基建，令中國有能力對巴拿馬展開監視活動，令巴拿馬及美國安全、繁榮及主權受損，正如特朗普總統指出情況是不能接受。海格塞斯又說，美國會深化與巴拿馬軍方的合作，不容許中方利用中國公司將運河「武器化」，用於間諜活動，表明美國會從中國的影響下奪回巴拿馬運河，與巴拿馬一起確保運河安全，讓所有國家使用。