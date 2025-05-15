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國際
2025-05-15 16:53:40

海洋樂園倒閉 2殺人鯨12海豚 遺棄園內廢池惹關注(有片)

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最新航拍片段可見殺人鯨在廢棄的池中游來游去。(互聯網)

最新航拍片段可見殺人鯨在廢棄的池中游來游去。(互聯網)

法國南部濱海阿爾卑斯省的馬林蘭德海洋樂園(Marineland Antibes)，自今年1月關閉後，園內兩條殺人鯨(虎鯨)與12條海豚，正面臨生存危機。動物保護組織TideBreakers最新曝光的航拍畫面顯示，23歲母虎鯨「維琪」(Wikie)與11歲幼子「凱喬」(Keijo)在長滿藻類的廢棄水池中漫無目的地游動，景象令人心碎。

這座位於康城附近的海洋樂園，因法國2021年通過的《禁止鯨豚表演法案》而歇業，但4個月來，園方與政府部門對於如何安置這些海洋生物仍陷僵局。動物權益人士舒斯特洛娃(Marketa Schusterova)說：「這是需要全球關注的緊急事件，牠們是法國最後兩條圈養虎鯨，卻被迫生活在威脅健康的危險環境中。」

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最新航拍片段可見殺人鯨在廢棄的池中游來游去。(互聯網) 最新航拍片段可見殺人鯨在廢棄的池中游來游去。(互聯網) 樂園往日景況。(資料圖片) 樂園往日景況。(資料圖片) 樂園往日景況。(資料圖片) 樂園往日景況。(資料圖片) 樂園往日景況。(資料圖片) 樂園往日景況。(資料圖片) 樂園往日景況。(資料圖片)

跨國安置計畫屢遭否決

由於維琪與凱喬均屬人工飼養，無法野放回歸自然。法國政府雖承諾尋找歐洲庇護所，卻已連續否決日本及加拿大的接收提案。當局2月時聲稱正物色歐洲場地，但有保育專家批評，「連場址都沒確定，所謂庇護所根本是數年後才可能實現的空談。」

目前園內2殺人鯨及12條海豚，僅有基本工作人員定期餵食，完全無法滿足高度社會化的牠們所需的精神刺激。舒斯特洛娃慨嘆，「牠們為娛樂人類付出畢生，我們至少該提供乾淨安全的終老環境」，其在社交媒體的呼籲引發熱議。

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