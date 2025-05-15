海洋樂園倒閉 2殺人鯨12海豚 遺棄園內廢池惹關注(有片)

最新航拍片段可見殺人鯨在廢棄的池中游來游去。(互聯網)

法國南部濱海阿爾卑斯省的馬林蘭德海洋樂園(Marineland Antibes)，自今年1月關閉後，園內兩條殺人鯨(虎鯨)與12條海豚，正面臨生存危機。動物保護組織TideBreakers最新曝光的航拍畫面顯示，23歲母虎鯨「維琪」(Wikie)與11歲幼子「凱喬」(Keijo)在長滿藻類的廢棄水池中漫無目的地游動，景象令人心碎。

這座位於康城附近的海洋樂園，因法國2021年通過的《禁止鯨豚表演法案》而歇業，但4個月來，園方與政府部門對於如何安置這些海洋生物仍陷僵局。動物權益人士舒斯特洛娃(Marketa Schusterova)說：「這是需要全球關注的緊急事件，牠們是法國最後兩條圈養虎鯨，卻被迫生活在威脅健康的危險環境中。」