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國際
2022-10-12 20:04:28

海盜船空中斷開一半 金屬片橫飛擊中兩人 傷者嚇破膽：看到人生走馬燈閃過(有片)

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海盜船在空中斷開，一半直插地面，遊客慢慢返回地上。(互聯網)

海盜船在空中斷開，一半直插地面，遊客慢慢返回地上。(互聯網)

巴西一座遊樂場周日晚發生嚴重事故，海盜船在空中搖擺期間突然斷開兩截，其中一截直插地面，金屬碎片橫飛、擊中遊人，兩人受傷送院。

英國《鏡報》報道，事發於巴西東北部塞阿拉州(Ceará)的卡寧德(Canindé)一座露天遊樂場，一艘載著遊客的海盜船在運作過程中突然斷成兩半，其中一截成90度垂直插入地面，片段可見，遊客小心翼翼地從海盜船走落地面，部分人大受驚嚇，激動地擁抱親友。

35歲教師席爾瓦(Marly Santos da Silva)說，事發時她和19歲女兒、女婿等家人就在海盜船上，整個過程就像一場「噩夢」，海盜船在空中斷裂時，她還以為「大家都要死了」。她、女兒和部分人受輕傷，毋須送院。

海盜船一半成90度插進地面。(互聯網)

海盜船一半成90度插進地面。(互聯網)

遊客嚇破膽

海盜船在空中斷開時飛出金屬碎片，兩名遊客被碎片擊中，須送院治療。其中一名傷者受訪稱，當時見到金屬片朝他的頭上飛來，他趕緊舉起手擋住，保護自己和女友，但手臂因而受傷。金屬片最終擊中他的下巴，須縫15針，女友亦被金屬片打到頭部受傷。他猶有餘悸地說：「真的很恐怖！那時我看到人生走馬燈在幾秒內閃過。」

事發後，當局下令遊樂場關閉，初步調查發現，該遊樂場沒有營業許可證。當地消防局則指，業者有申請營業執照，但是申請程序尚未完成，當局並未發出許可文件。

海盜船在空中斷開。(互聯網) 男遊客下巴和手臂受傷。(互聯網) 女教師事發前與家人在海盜船上自拍。(互聯網)
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