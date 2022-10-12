海盜船空中斷開一半 金屬片橫飛擊中兩人 傷者嚇破膽：看到人生走馬燈閃過(有片)

35歲教師席爾瓦(Marly Santos da Silva)說，事發時她和19歲女兒、女婿等家人就在海盜船上，整個過程就像一場「噩夢」，海盜船在空中斷裂時，她還以為「大家都要死了」。她、女兒和部分人受輕傷，毋須送院。

英國《鏡報》報道，事發於巴西東北部塞阿拉州(Ceará)的卡寧德(Canindé)一座露天遊樂場，一艘載著遊客的海盜船在運作過程中突然斷成兩半，其中一截成90度垂直插入地面，片段可見，遊客小心翼翼地從海盜船走落地面，部分人大受驚嚇，激動地擁抱親友。

遊客嚇破膽

海盜船在空中斷開時飛出金屬碎片，兩名遊客被碎片擊中，須送院治療。其中一名傷者受訪稱，當時見到金屬片朝他的頭上飛來，他趕緊舉起手擋住，保護自己和女友，但手臂因而受傷。金屬片最終擊中他的下巴，須縫15針，女友亦被金屬片打到頭部受傷。他猶有餘悸地說：「真的很恐怖！那時我看到人生走馬燈在幾秒內閃過。」

事發後，當局下令遊樂場關閉，初步調查發現，該遊樂場沒有營業許可證。當地消防局則指，業者有申請營業執照，但是申請程序尚未完成，當局並未發出許可文件。