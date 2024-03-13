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國際
2024-03-13 15:53:00

海豚見潛水員除鞋以為甩魚鰭　翌日送上另一隻蛙鞋(有片)

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海豚見潛水員除鞋以為甩魚鯺，翌日送上另一隻蛙鞋。(YouTube)

海豚見潛水員除鞋以為甩魚鯺，翌日送上另一隻蛙鞋。(YouTube)

愛爾蘭一名資深潛水員過去經常獨自到海岸潛水，直至幾年前的某日遇到一隻友善的海豚主動跟他打招呼，後來海豚的一個暖心舉動，讓他們從此成為一起悠游海底的好拍檔。

綜合報道，擁有逾20年潛水經驗的愛爾蘭潛水員Evan Pender，經常在社交平台分享他在水底所見的美景，幾年前卻多了一個友善的潛水拍檔。Evan回想起多年前，經常遇到一隻海豚，雖然經常有潛水員和遊客遇見過牠，但牠似乎對Evan情有獨鍾，每當Evan到附近海域潛水時，都毋須刻意去找牠，因為牠一定會主動游到Evan的身邊打招呼，久而久之他們就成為海底的好拍檔，Evan更為牠取名為Dusty

還一直將蛙鞋遞給Evan直至他接收，令他哭笑不得。(YouTube) 還一直將蛙鞋遞給Evan直至他接收，令他哭笑不得。(YouTube) 隔日Dusty居然咬著一隻牠在海裡找到的蛙鞋，當作禮物送給Evan。(YouTube) 隔日Dusty居然咬著一隻牠在海裡找到的蛙鞋，當作禮物送給Evan。(YouTube) Evan形容Dusty可能是他弄甩了自己的「魚鰭」，立即露出困惑的表情。(YouTube)

Evan：從不觸碰Dusty是信任與尊重

Evan最深刻一次經歷，是他在水中暫時將自己的蛙鞋脫下，以調整裝備，Evan形容Dusty可能是他弄甩了自己的「魚鰭」，立即露出困惑的表情。詎料，隔日Dusty居然咬著一隻牠在海裡找到的蛙鞋，當作禮物送給Evan，還一直將蛙鞋遞給Evan直至他接收，令他哭笑不得。雖然如此，但Evan強調，自己從來不會伸手觸碰Dusty，他認為正因為有這樣的信任與尊重，令他們的友誼愈來愈牢固。Evan說，他們都很享受彼此的陪伴，經常一起探索美麗的海洋世界。

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