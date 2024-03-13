海豚見潛水員除鞋以為甩魚鰭　翌日送上另一隻蛙鞋(有片)

愛爾蘭一名資深潛水員過去經常獨自到海岸潛水，直至幾年前的某日遇到一隻友善的海豚主動跟他打招呼，後來海豚的一個暖心舉動，讓他們從此成為一起悠游海底的好拍檔。

綜合報道，擁有逾20年潛水經驗的愛爾蘭潛水員Evan Pender，經常在社交平台分享他在水底所見的美景，幾年前卻多了一個友善的潛水拍檔。Evan回想起多年前，經常遇到一隻海豚，雖然經常有潛水員和遊客遇見過牠，但牠似乎對Evan情有獨鍾，每當Evan到附近海域潛水時，都毋須刻意去找牠，因為牠一定會主動游到Evan的身邊打招呼，久而久之他們就成為海底的好拍檔，Evan更為牠取名為Dusty。