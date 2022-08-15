海象逗留挪威港口歎世界 當局以太多民眾「打卡」為由安樂死 輿論譁然(有片)

海象(英文walrus)天敵，除了虎鯨及北極熊外，還有人類。一隻重達1,300磅的海象，最近數周逗留在挪威首都奧斯陸港口，偶爾在碼頭曬曬太陽，本是一個窩心畫面。未料當局因太多民眾蜂擁而至「打卡」，屢勸無效，擔心有人會被海象傷害，最終將海象人道毀滅，消息令輿論譁然，引發全球關注。

海象逗留挪威變打卡熱點 慘遭安樂死

該隻雌性海象，被當地民眾稱為弗雷亞(Freya)，名字來自北歐神話中的愛及美貌女戰神。海象弗雷亞據報近期曾在英國、丹麥、瑞典及荷蘭等國海岸出現，最近數周則賴在挪威，詎料成為牠葬身之地。

海象弗雷亞表現活潑，不時浮出水面並在小艇曬太陽，導致部分小艇受損，又襲擊鴨子及天鵝。挪威當局較早前曾促民眾不要靠近弗雷亞，稱會嘗試令讓牠自行離開碼頭，並警告最後手段是安樂死，但民眾仍是絡繹不絕，有人更帶同小孩到場。

海象遭安樂死 挪威當局︰早已警告民眾保持距離

挪威漁農部門周日發聲明稱，早已多次警告民眾，避免近距離與海象弗雷亞拍照，然而「經過過去一周的實地視察，公眾明顯無視當局跟海象保持距離的建議」，「當局因此決定，由於(海象)對傷害人類的可能性高，亦難以保障動物福祉」，已將海象安樂死。當局聲言已考慮了一切可行辦法，包括把弗雷亞移至別處，但「我們的結論是，一切方法都無法保證動物的健康」，因此宣布牠死刑。當局強調尊重動物福祉，但「人命一定要優先考慮」。

當地動物權益組織NOAH批評當局的決定來得太急，指首先大可以向接近海象弗雷亞的民眾罰款，以阻嚇人潮，沒有必要那麼快殺死海象。生物學家Rune Aae表示︰「他們因人類行為不當，而安樂死一隻如此美麗的動物，絕對是悲傷的」。