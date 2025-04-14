海鮮市場踩魚內臟致甩骹 法院判受傷女子獲賠645萬美元

美國紐約一名女子在一家海鮮市場外，不慎踩到魚內臟滑倒，導致膝蓋嚴重甩骹受傷，她告上法院，法院近日判決這家商店，須賠償高達645萬美元天價賠償。 美國《紐約郵報》報道，這名只願透露姓氏的女子卡斯迪路（Castillo）表示，意外發生於2014年，時年53歲的她正準備與媽媽、丈夫、女兒和孫女一起享受美好的海灘時光，豈料途經「Citarella」外的人行道，因踩到「黏糊糊的魚內臟」，重重跌倒。

受傷震驚急症室醫生 她回憶事發經過，當時膝蓋嚴重甩骹骨折，「我的膝蓋被扭到了腿的另一側」，當她5歲的孫女哭著要她站起來時，她意識到自己的腿部「就像卡通片裡的橡膠一樣」，只剩皮膚連著，慘不忍賭。事發後她被緊急送院，連急症室醫生看了都極為震驚，「他說的第一句話是：『我可以拍張照片嗎？』」