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國際
2025-04-14 12:10:00

海鮮市場踩魚內臟致甩骹 法院判受傷女子獲賠645萬美元

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美國女子在海鮮市場踩到魚內臟受傷，獲得天價賠償。（示意圖）

美國女子在海鮮市場踩到魚內臟受傷，獲得天價賠償。（示意圖）

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美國紐約一名女子在一家海鮮市場外，不慎踩到魚內臟滑倒，導致膝蓋嚴重甩骹受傷，她告上法院，法院近日判決這家商店，須賠償高達645萬美元天價賠償。

美國《紐約郵報》報道，這名只願透露姓氏的女子卡斯迪路（Castillo）表示，意外發生於2014年，時年53歲的她正準備與媽媽、丈夫、女兒和孫女一起享受美好的海灘時光，豈料途經「Citarella」外的人行道，因踩到「黏糊糊的魚內臟」，重重跌倒。

安全運動原則不傷膝。（am730製圖） 安全運動原則不傷膝。（am730製圖） 安全運動原則不傷膝。（am730製圖） 安全運動原則不傷膝。（am730製圖）

受傷震驚急症室醫生

她回憶事發經過，當時膝蓋嚴重甩骹骨折，「我的膝蓋被扭到了腿的另一側」，當她5歲的孫女哭著要她站起來時，她意識到自己的腿部「就像卡通片裡的橡膠一樣」，只剩皮膚連著，慘不忍賭。事發後她被緊急送院，連急症室醫生看了都極為震驚，「他說的第一句話是：『我可以拍張照片嗎？』」

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這意外造成她的膝蓋完全甩骹，以及三處韌帶斷裂，此外，她還經歷多次手術，她不但被迫放棄和丈夫一起跳莎莎舞的嗜好，還須忍受膝蓋不時的疼痛。曼哈頓法院在4月8日判定，「Citarella」須賠償卡斯蒂略645萬美元，她的律師證實，「曼哈頓陪審團在裁決中表示，雜貨店為自己的生意和利潤佔用人行道，卻不保護行人，這是不對的。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

卡斯迪路（Castillo）因滑倒而膝蓋甩骹，獲法院裁判獲賠償。

卡斯迪路（Castillo）因滑倒而膝蓋甩骹，獲法院裁判獲賠償。

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