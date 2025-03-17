海龜倒立跳「鋼管舞」？　保育員被考起：我都未見過(有片)

日本三重縣的「紀寶町海龜公園」早前在社交平台上傳一段影片，一隻海龜用後肢勾住水族箱的圓柱，就像是在「跳鋼管舞」。提供影片的遊客向保育員詢問海龜這麼做的原因，結果連經驗豐富的他都被「考起」，只能回答「從未見過這種行為」。

綜合報道，紀寶町海龜公園早前於社交平台Facebook(FB)分享一段影片，影片未有提及拍攝時間和地點。片中顯示，一隻海龜呈倒立姿勢，並用後肢抓住水族箱的圓柱。接著牠左右搖擺身體，猶如在跳一場「水中鋼管舞」。這種奇特行為引起遊客的好奇心，但連保育員也不清楚當中原因，回應說：「我感到很驚訝，因為我以前從未見過這種行為！」