消防員發死人財　偷死者信用卡買Airpod

美國紐約曼哈頓一名33歲消防員麥肯齊（Sylus McKenzie）2021年1月接到通報電話，前往一名病人家中，不幸的是，麥肯齊抵達時，病人已經死亡。然而，其他急救人員事後卻發現，死者的信用卡竟不翼而飛。經追查，死者信用卡是被麥肯齊偷走的，他還在隔天早上冒用死者的信用卡，到多家店購物，甚至還買了一組Airpods。

用死者信用買Airpod

《紐約郵報》報道指出，33歲的麥肯齊在紐約消防局已經工作了4年多。2021年1月11日晚間，他接到一通急救電話，當他抵達病人所在的公寓時，該名病人已經死亡。不過，當麥肯齊離開現場後，其他急救人員準備封鎖地點時，卻發現死者的信用卡不見了。經調查人員追查後發現，事發隔日的上午9時至11時，麥肯齊用死者丟失的信用卡進行了多筆消費，包括在加油站、超市、百貨公司等地都有消費紀錄，金額達到1123.21美元（約8791港元），他還買了一組Airpods。上周，麥肯齊因重大盜竊罪、盜用身分、假冒他人名義和公務不當行為等一系列指控被傳訊。報導指出，他偷走了死者2張信用卡，還用偷來的卡購物。檢察官克拉克（Darcel Clark）表示，「麥肯齊的行為應受到譴責，更何況他還是該市勇敢的消防部門的成員，這破壞了公眾的信賴」。

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