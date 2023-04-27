消防處證港消防員日本被捕 涉與妻旅遊期間強行拉日少女入廁所猥褻（更新）

日本《朝日新聞》報道，被捕的30歲中國籍男子王耀德，在國內擔任消防員，原定在今日與妻子回國，不過在他今日在酒店退房前，被東京丸之內警署的警員以強制性交罪拘捕。

日本警視廳周三（26日）公布，一名30歲的中國籍遊客，涉嫌在周日（23日）性侵一名二十多歲的日本女子而被拘捕。據日本警方指，男子在中國任職消防員，事發期間與妻子到日本旅遊。

日本報道指，王在上周末（22日）與妻子前赴日本旅遊，去過神奈川的鎌倉以及櫪木縣觀光。至周日晚王與妻子在銀座食過壽喜燒之後返酒店，到晚上10時，王向妻子表示要外出買東西吃，把妻子留在酒店，在距離酒店約10分鐘的路上，向女子以英語兜搭，表示要帶女子到大廈內的一間拉麵店用餐。在前往拉麵店的路上，王抓住該名二十來歲的日本女子手腕，拉入一幢大廈的男廁內，對女子進行包括摸胸等的猥褻行為。

調查人員就透露，王在接受問話時僅表示需要等待律師到來才回應。警方就指，他們是透過事發現場附近的閉路電視，確定王的身份。

消防處證休假屬員涉一宗日本案件

本港消防處周四（27日）回覆本報查詢表示，得知一名屬員涉及於日本發生的一宗案件。該屬員當時正值休假期間。處方正詳細了解該事件，暫時沒有其他資料補充。消防處重申非常重視屬員的紀律和操守，對每宗違法及違紀個案必定嚴肅跟進處理。

今早在網上討論區有傳，涉案的男消防員新婚，是駐守九龍區的消防員，但有關消息未獲證實。