消防隊火場救援攀梯突然縮回　住戶逃生踏空倒樹葱跌死(有片慎入)

美國紐約布魯克林一幢公寓日前發生火警，消防員獲報到場後，在公寓外牆架起長梯協助低層住戶脫困，詎料其中一把梯子突然縮回，導致一名男住戶踏了個空，倒個人「倒樹葱」墮到地面，頭部受撞擊後死亡。

綜合報道，事發於上周一(19日)早上，一間地面熟食店的電器起火導致公寓火警，消防隊到場架起梯子，住在3樓的Uber司機、巴基斯坦移民Ashiq Hussain已爬出窗外，順著梯子逃離火場，他的腳才剛踩到梯子，梯子卻突然下滑，當堂縮短了一大截，Ashiq踏了個空，腳卻撞到梯子，令他打了個空翻，結果因為頭部撞擊地面而死亡。