消防隊火場救援攀梯突然縮回　住戶逃生踏空倒樹葱跌死(有片慎入)

美國紐約布魯克林一幢公寓日前發生火警，消防員獲報到場後，在公寓外牆架起長梯協助低層住戶脫困，詎料其中一把梯子突然縮回，導致一名男住戶踏了個空，倒個人「倒樹葱」墮到地面，頭部受撞擊後死亡。
綜合報道，事發於上周一(19日)早上，一間地面熟食店的電器起火導致公寓火警，消防隊到場架起梯子，住在3樓的Uber司機、巴基斯坦移民Ashiq Hussain已爬出窗外，順著梯子逃離火場，他的腳才剛踩到梯子，梯子卻突然下滑，當堂縮短了一大截，Ashiq踏了個空，腳卻撞到梯子，令他打了個空翻，結果因為頭部撞擊地面而死亡。
消防局：已經啟動調查了解是梯子故障或其他原因
紐約消防局表示，對於民眾悲慘死亡的事件已經啟動調查，以了解是梯子故障或其他原因導致此事，目前突然縮回的梯子已經被停用，暫時沒有任何消防員受到停職或其他處分。
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Fatal ladder failure in Brooklyn fire rescue.— M101 News (@M101NewsOrg) May 22, 2025
Ashiq Hussain (53) Pakistani immigrant, fell from a 2nd floor window while escaping a fire on Monday.
The ladder collapsed, causing Hussain to strike his head on the pavement.
He later died at the hospital. pic.twitter.com/W53ZO9VweE