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國際
2025-05-26 15:00:00

消防隊火場救援攀梯突然縮回　住戶逃生踏空倒樹葱跌死(有片慎入)

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消防隊火場救援攀梯突然縮回，住戶逃生踏空倒樹葱跌死。(X)

消防隊火場救援攀梯突然縮回，住戶逃生踏空倒樹葱跌死。(X)

美國紐約布魯克林一幢公寓日前發生火警，消防員獲報到場後，在公寓外牆架起長梯協助低層住戶脫困，詎料其中一把梯子突然縮回，導致一名男住戶踏了個空，倒個人「倒樹葱」墮到地面，頭部受撞擊後死亡。

綜合報道，事發於上周一(19)早上，一間地面熟食店的電器起火導致公寓火警，消防隊到場架起梯子，住在3樓的Uber司機、巴基斯坦移民Ashiq Hussain已爬出窗外，順著梯子逃離火場，他的腳才剛踩到梯子，梯子卻突然下滑，當堂縮短了一大截，Ashiq踏了個空，腳卻撞到梯子，令他打了個空翻，結果因為頭部撞擊地面而死亡。

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Ashiq踏了個空，腳卻撞到梯子，令他打了個空翻，結果因為頭部撞擊地面而死亡。(X) Ashiq踏了個空，腳卻撞到梯子，令他打了個空翻，結果因為頭部撞擊地面而死亡。(X) Ashiq踏了個空，腳卻撞到梯子，令他打了個空翻，結果因為頭部撞擊地面而死亡。(X) Ashiq踏了個空，腳卻撞到梯子，令他打了個空翻，結果因為頭部撞擊地面而死亡。(X)

消防局：已經啟動調查了解是梯子故障或其他原因

紐約消防局表示，對於民眾悲慘死亡的事件已經啟動調查，以了解是梯子故障或其他原因導致此事，目前突然縮回的梯子已經被停用，暫時沒有任何消防員受到停職或其他處分。

警告：影片內容或會令人情緒不安

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