涉將12歲女兒強迫日本賣淫　泰國女子台灣被捕

早前日本警方，揭發一名12歲泰國籍女孩在按摩店被強迫賣淫的案件，台灣方面證實女童的29歲母親在當地落網，並計劃將其遣送回國。泰國警察就表示正安排將女童接回泰國。
在上星期，日本警察在東京破獲一間按摩店，涉嫌安排未成年人士在店內工作，按摩店的東主已被日本警方以違反勞工法規，安排未滿最低年齡人士工作。據台灣媒體指，女童的29歲母親在9月時就離開日本去到台灣居留，在10月底其母親因為在台灣涉及賣淫而被拘留，其免簽證入境的期限亦已經過了，台灣正在考慮將女子遣返。
女童曾表示想回國讀書
據報道稱，女子曾在泰國出境27次，先後逗留在日本、越南及台灣等地，女童被安排由親戚照顧，很少與母親見面。報道又指，女童的母親在泰國還有一個兒子，不過兒子的父親與女童並不相同。台灣方面表示在與日本及泰國的警察聯繫。
女童的祖母在接受日本媒體訪問，表示很憂心孫女的狀況。她表示女孩的母親之前一直在曼谷工作糊口，在2年前開始頻繁前往日本工作。在今年6月底女孩跟母親去到日本，並被帶到一間店內要求用一個假名進行性工作，女童雖然討厭，但不敢抗拒母親指示。祖母在9月底與女童通電後，女童曾表示想回泰國讀書，此後祖母未能再與孫女聯絡。祖母又透露，女童的母親欠債超過10萬泰銖（約23,969.8港元）。