涉將12歲女兒強迫日本賣淫　泰國女子台灣被捕

早前日本警方，揭發一名12歲泰國籍女孩在按摩店被強迫賣淫的案件，台灣方面證實女童的29歲母親在當地落網，並計劃將其遣送回國。泰國警察就表示正安排將女童接回泰國。

在上星期，日本警察在東京破獲一間按摩店，涉嫌安排未成年人士在店內工作，按摩店的東主已被日本警方以違反勞工法規，安排未滿最低年齡人士工作。據台灣媒體指，女童的29歲母親在9月時就離開日本去到台灣居留，在10月底其母親因為在台灣涉及賣淫而被拘留，其免簽證入境的期限亦已經過了，台灣正在考慮將女子遣返。