涉星洲179億元洗錢案 中國商人蘇炳海遭英沒收恐龍化石及9豪宅

蘇炳海被沒收的資產惹外界關注，因其包括侏羅紀時期的一對母子異特龍的化石以及一具劍龍化石，去年12月於佳士得以1,240萬英鎊(約1.2億港元)投得。此外，倫敦西敏區9間總值1,570萬英鎊(約1.53億港元)的豪宅，以及11件於2022年以40萬英鎊購入的中國藝術品，亦被充公。

英國國家打擊犯罪調查局(NCA)日前依據《犯罪收益法》，沒收37歲中國籍商人蘇炳海價值數千萬英鎊的資產，包括珍稀恐龍化石及9間倫敦豪宅。案件與新加坡史上最大規模洗錢案有關，涉案金額至少達30億新加坡元(約179億港元)。

蘇炳海為福建安溪人，有報道指他同時持有柬埔寨、瓦努阿圖及聖基茨和尼維斯等多國護照。他涉及2023年新加坡洗錢案，資金來自電信詐騙及網路賭博等。新加坡警方同年8月拘捕10名疑犯，而蘇炳海被列為關聯人物，當局並查扣涉案的約30億坡元資產。

據報蘇炳海在新加坡警方突擊行動當日離境，經馬來西亞前往英國。2024年10月，他與妻子向新加坡當局交出價值3.16億港元資產，包括4輛豪車，新加坡決定不起訴他，但禁止其再入境。

未能解釋英資產來源 與當局民事和解

蘇炳海因拒絕說明英國資產來源，本月5日和其公司Su Empire Limited，跟NCA達成民事和解。根據協議，變賣資產後25%收益將匯入其指定帳戶。NCA強調，無論資產形式為何，當局均有權追回犯罪所得，無論那是現金、房產抑或是恐龍化石。